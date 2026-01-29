El PP muestra su respaldo a los agricultores y ganaderos malagueños en sus reivindicaciones contra Mercosur

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, en la concentración de agricultores - PP

MÁLAGA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha mostrado este jueves su respaldo total a los agricultores y ganaderos malagueños que se han concentrado ante la subdelegación del Gobierno para "mostrar su rechazo al acuerdo UE-Mercosur y la políticas desleales de Pedro Sánchez con el sector".

Así, Carmona ha asegurado que "siempre defenderemos al campo malagueño" y ha señalado que "nos jugamos nuestro futuro, lo que somos".

"Este acuerdo no puede aplicarse sin salvaguardar los intereses de los agricultores y ganaderos malagueños y andaluces. Si exigimos sostenibilidad a nuestro sector primario, también habrá que exigírselo a terceros países", ha insistido.

El dirigente 'popular' ha insistido en que "el campo andaluz no puede cargar con el peso de la incertidumbre que está generando Sánchez" y ha contrapuesto "la comprensión y el apoyo" del Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "con una inversión histórica que asegura el futuro del sector en nuestra región".