PP pregunta a PSOE de Málaga si conocía y dio cobertura a Ábalos durante "encuentros personales" en la provincia

El secretario general del PP de Málaga y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona - PP

MÁLAGA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha preguntado al PSOE de Málaga si conocía y, sobre todo, si ofreció algún tipo de cobertura al exministro y exnúmero dos de Sánchez en el partido, José Luis Ábalos, "durante los 'encuentros personales' financiados con dinero público en la provincia, tal y como figura en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil".

De este modo, Carmona ha pedido a los socialistas malagueños que aclaren qué cobertura política y personal ofrecieron al exalto cargo socialista el pasado 20 de febrero de 2019, tras indicar el Gobierno en respuesta parlamentaria a preguntas de los diputados del PP malagueño que Ábalos cobró indemnizaciones por razón de servicio en esa fecha concreta cuando, según la UCO, el exministro mantuvo un "encuentro personal" en un hotel de la capital malagueña pagado por Koldo García.

"Además, se da la circunstancia de que en la agenda oficial del exministro no constaba ningún acto oficial en la provincia ni ese día ni el siguiente", ha precisado el dirigente 'popular'.

"¿Se vio Ábalos con alguien de la dirección provincial del PSOE ese día o se produjo algún tipo de contacto de cara a esta visita, enmarada en la investigación de la Guardia Civil sobre la procedencia del dinero pagado por Koldo García para organizar diversos encuentros personales del exministro y exsecretario de Organización socialista por diversos puntos de España?", ha insistido.

En esta línea, ha instado a los socialistas malagueños a esclarecer si participaron del "despilfarro" de Ábalos, tras conocerse igualmente, a través de una respuesta parlamentaria del Gobierno a instancias del grupo 'popular', que gastó casi 25.000 euros de dinero público en cinco viajes a Málaga entre los años 2018 y 2021.

Al respecto, el dirigente del PP ha resaltado que los socialistas malagueños "tienen la obligación de explicar a los ciudadanos si tenían conocimiento de este 'modus operandi' que el exministro, actualmente en prisión preventiva, también trajo a la provincia de Málaga", alegando que, tal y como certifica la UCO, "muchos de esos viajes fuera de Madrid servían como tapadera para organizar encuentros con mujeres que Ábalos financiaba con el dinero de todos los españoles", ha concluido.