El PP valora la inversión histórica de la Junta para crear en Málaga el hospital más moderno de Europa

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Málaga, Elisa Pérez de Siles, ha celebrado que "Málaga ha dado esta semana un paso firme para acometer ese gran salto cualitativo en materia sanitaria que los malagueños llevaban décadas esperando" y ha valorado el esfuerzo y la inversión histórica de la Junta de Andalucía para construir el nuevo Hospital Virgen de la Esperanza "tras 20 años de mentiras socialistas".

De este modo, ha reivindicado que el Gobierno de Juanma Moreno "ha hecho realidad lo que el PSOE fue incapaz de plasmar ni siquiera en un proyecto", marco en el que ha recordado que fue la propia María Jesús Montero quien, en su etapa como consejera, venía prometiendo el proyecto del macrohospital desde el año 2006 "sin mover ni un papel". "Montero ha sido la gran estafadora de la sanidad malagueña", ha aseverado.

La portavoz 'popular', que ha apuntado igualmente que Daniel Pérez llegó a negar como delegado de Salud en Málaga la construcción del macrohospital por falta de dinero, ha subrayado que "el PP cumple su compromiso y el Gobierno de Juanma Moreno ha multiplicado por cuatro la inversión en infraestructuras sanitarias desde el año 2019".

Así, ha afirmado que el Ejecutivo andaluz de Moreno "ha realizado una inversión de récord en materia sanitaria para revertir el déficit heredado de anteriores gobiernos socialistas, superando los 360 millones de euros desde 2019 en la provincia, a la que se suman ahora los cerca de 1.000 millones que se movilizarán para crear el nuevo Hospital Virgen de la Victoria".

En este sentido, ha señalado que "ahora se están atendiendo en la provincia demandas históricas de la anterior etapa socialista" y ha apuntado que Málaga ha incorporado a 5.000 profesionales sanitarios "frente a los más de 7.700 que despidieron los socialistas, que también dejaron a la provincia a la cola del país en camas públicas por habitante y ocultaron a más de medio millón de pacientes de las listas de espera".

Además, ha proseguido, "no hablamos sólo de la infraestructura sanitaria, sino de la dotación de equipamiento para convertirlo en el más moderno de España y de Europa por sus prestaciones, así como de la prolongación del metro hasta la zona y la reurbanización del entorno del nuevo centro hospitalario, el Civil y el Materno".

Por último, Pérez de Siles ha reivindicado que "el PP sí cree en Málaga y en su potencial como una de las provincias más pujantes y con mayor proyección de crecimiento en los próximos años", alegando que "apostamos por Málaga con proyectos como este hospital, que será la obra civil más grande que se va a hacer en España; un complejo sanitario innovador y de vanguardia a la altura de lo que los malagueños se merecen, tras años de incumplimientos y de estar a la cola", ha concluido.