PP valora "récord de creación de empresas en Málaga" y pide a Gobierno que "deje de poner trabas" a desarrollo económico

MÁLAGA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz provincial del PP, Elisa Pérez de Siles, ha subrayado este jueves "el récord de creación de empresas en la provincia de Málaga durante el pasado año, que cerró con casi 60.000 inscritas en la Seguridad Social".

"Todo ello", ha dicho, "a pesar de las continuas trabas y palos en las ruedas al desarrollo económico por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero", a los que ha exigido que "se pongan las pilas de una vez para trabajar en lo que realmente preocupa a los ciudadanos".

Al respecto, ha lamentado que la "única obsesión que tiene el Gobierno de España es seguir asfixiando a empresas, autónomos, emprendedores y familias, subiendo todos los impuestos posibles", al tiempo que ha recordado que hasta noviembre pasado el Ejecutivo "ya había superado los 6.000 millones de recaudación tributaria en nuestra provincia".

"Este Gobierno no tiene fin a la hora de recaudar impuestos, pero se le olvida que tiene que trabajar para que nuestra provincia no colapse por su abandono, su ineficacia y su obstrucción continua a todo lo que implique desarrollo económico y de empleo para Málaga", ha lamentado en un comunicado Pérez de Siles.

Así, ha incidido en que el Gobierno de Sánchez y Montero "debe dejar de ser un lastre para la provincia" y fijarse en el trabajo que viene haciendo la Junta de Andalucía para lograr un ecosistema "que hoy ofrece garantías, seguridad jurídica y que anima la inversión y el emprendimiento".

"Esto que hoy está pasando, hace unos años no pasaba y estamos convencidos desde el Partido Popular que no es fruto de la casualidad sino del gran trabajo que se realiza desde el Gobierno de Juanma Moreno", ha sostenido.

La dirigente del PP malagueño ha subrayado "la importancia" de estos datos económicos y empresariales: "Hoy tiene más mérito si cabe teniendo en cuenta ese contexto de asfixia fiscal al que desgraciadamente el Gobierno de España está sometiendo al colectivo de autónomos en nuestro país. Si a los españoles no han subido casi 100 veces los impuestos desde que Sánchez y Montero llegaron a la Moncloa, esa voracidad fiscal es especialmente insoportable para el colectivo de autónomos y de emprendedores", ha agregado.

Frente a ello, ha resaltado "la estrategia de la Junta de Andalucía que por cuarto año consecutivo supera en su presupuesto de 2026 los 6.000 millones de euros para apoyar a las empresas y dinamizar la economía". Un trabajo que se ha traducido, ha incidido, "en herramientas prácticas, incentivos económicos, ayudas a la digitalización y la formación y, en definitiva, una apuesta decidida por el talento y el emprendimiento en nuestra tierra por parte del Gobierno de Juanma Moreno".