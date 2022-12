PP:"Tenemos obligación moral y ética de acudir donde haga falta para que delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante

Bendodo dice que "el Gobierno quiere sacar todos los cubos de la basura antes de que termine el año para que no huelan en año electoral"



TORREMOLINOS (MÁLAGA), 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha criticado este domingo que es "peligroso" que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le estorben la democracia y sus contrapesos" y ha afirmado ante los "atropellos" del Gobierno "tenemos la obligación moral y ética de acudir al Tribunal Constitucional y a donde haga falta para que este delirio dictatorial de Sánchez no siga adelante".

Bendodo, en el municipio malagueño de Torremolinos y antes de una visita la sede de Emaus y al Árbol de los Deseos, ha recordado que la historia se repite y ha dicho que Sánchez "ha utilizado la democracia para llegar al poder y ahora utiliza el poder para cargarse la democracia". "Eso es el populismo de los países sudamericanos, lo está aplicando Sánchez ya aquí, está dando los primeros pasos para ir en ese camino", lo que ha tachado de "preocupante y peligroso".

"Cuando a un presidente le estorba la democracia sus contrapesos y seguridad, como le está ocurriendo Sánchez, eso es peligroso", ha advertido, aludiendo a "lo último: cambiar el Tribunal Constitucional para controlarlo".

Así, ha criticado que Sánchez reforme "cuatro leyes orgánicas", que "no son cualquiera" --que implican "abolir la sedición, abaratar el delito de malversación y cambiar las reglas del juego para controlar el

Poder Judicial"-- y "de una tacada, en pleno puente, antes de final de año, en estas fechas, por la puerta de atrás, sin los informes necesarios y preceptivos, de forma express".

Según Bendodo, "esto no es un cambio cualquiera", aludiendo a un símil con una reforma en una vivienda y advirtiendo de que "esto no es cambiar dos tabiques, es tocar el muro de carga de un edificio". "Estas cuatro leyes orgánicas tocan la estructura democrática de nuestro país", ha advertido.

Por ello, ha dejado claro que, "ante este atropello" a España, el PP "no solo tenemos el derecho, tenemos la obligación moral y ética de acudir al TC, como hemos hecho, y donde haga falta" para que "este delirio dictatorial de Sánchez no sigan adelante".

"El PSOE se ha lanzado a la astracanada, al brochazo gordo, comparan el recurso del PP al TC con el golpe del 23F...", lamentando "los disparates que son capaces de llegar a decir el PSOE por el solo hecho de mantenerse en el poder".

Así, Bendodo ha criticado que "la factoría de la Moncloa ha lanzado otro bote de humo para que todas sus tropelías se confundan en mitad de toda esta bronca y la bronca es la palabra clave de la estrategia electoral de Sánchez", ha dicho.

PIDE A SÁNCHEZ QUE "ESCUCHE AL PSOE VERDADERO"

Por otro lado, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que entienda que "no es el dueño de España, que España es de los españoles" y también que escuche "al PSOE verdadero, ese de la Transición que hizo un buen papel esencial para el avance democrático" y "no haga caso al PSOE podemizado y entregado a los independentistas y radicales".

"En España sí hay una unanimidad y una voz unánime en contra de un presidente del Gobierno que está dispuesto a cargarse España a costa de mantenerse unos meses más sentado en el sillón de la Moncloa y eso no puede ser", ha advertido.

"A SÁNCHEZ SOLO LE PREOCUPA SÁNCHEZ"

Bendodo, por otro lado, ha señalado que la diferencia "fundamental" entre el PP y el PSOE es "que para el PP lo primero son los ciudadanos y, después, el partido" y "para el PSOE, lo primero, segundo y tercero es el partido, y luego, después, si queda algo, atenderemos a los ciudadanos".

"Esa es la gran diferencia, y lo digo con conocimiento de causa. Andalucía durante 40 años, el PSOE era todo, hasta que los ciudadanos se hartaron y dijeron 'hasta aquí hemos llegado' y se produjo el cambio". A su juicio, en España va a ocurrir lo mismo que en Andalucía, ya que "los españoles están hartos de un presidente que utilice las instituciones a su antojo, que ha metido a España en un deriva peligrosa, preocupante, que está entregando las llaves de la gobernabilidad en el país a los que quieren romperlo y eso no lo vamos a permitir".

Así, Bendodo ha lamentado que "nos encontramos ante uno de los peores momentos de los últimos 44 años de democracia" en España, al tiempo que ha dejado claro que "no es una cosa que solo pensamos el PP", mostrándose convencido de que "lo piensa la inmensa mayoría de los españoles que tienen un mínimo de sentido común y de Estado".

Por otro lado, durante su intervención, Bendodo ha dicho que "el chantajista no se conforma con un único pago" y ha advertido de que Sánchez "ha hecho cuatro pagos" a los que "quieren romper España", siendo el primero "los indultos; el segundo, eliminar el delito de sedición; en tercer lugar, abaratar la malversación; y el cuarto pago, que es inminente, empezar a hablar de referéndum otra vez en Cataluña".

También ha dicho que "da vértigo comprobar que tenemos un presidente del Gobierno que está desafiando al Estado de Derecho, tal y como hizo el independentismo en 2017". "Le da igual, se expone a una huída de inversiones en nuestro país y a un quebranto económico para España", como "ocurrió en Cataluña, porque esto lo hemos vivido; a él le da absolutamente igual. A Sánchez solo le preocupa Sánchez".

"SACAR LOS CUBOS DE LA BASURA A LA CALLE ANTES DE QUE TERMINE 2022"

Por otro lado, ha incidido en que "al PP no nos va a engañar y no vamos a permitir que se engañe a la gente", al tiempo que ha agregado que "mientras el PSOE lanza el bote de humo de la bronca, totalmente calculada, elevando la crispación, los insultos" el Gobierno "por detrás quiere quitar los 20 céntimos de la gasolina" y que "no se hable de la 'ley del solo sí es sí'". "Un Gobierno que se autodefinía como feminista, ha hecho una ley que pone en peligro a las víctimas y a las mujeres", ha agregado.

"Esa es la realidad de lo que hace este Gobierno; mientras quiere que sigamos en los líos y la confrontación, pasa esto", ha dicho, y ha añadido que también "acerca a otros seis etarras al País Vasco".

A juicio de Bendodo, "el Gobierno lo que quiere es sacar todos los cubos de la basura a la calle antes de que termine el año, para que no huela en año electoral", pero ha advertido de que "Sánchez y los suyos cometen un error", ya que "piensan que los españoles somos tontos, y no somos tontos, tenemos muy buena memoria".

"Se equivoca Sánchez", ha reiterado y ha incidido en que "los españoles se reúnen, comen y cenan en Navidad y se va hablar de todas esas barbaridades que está haciendo. En esas comidas y cenas, los protagonistas serán Sánchez y los miembros del Gobierno por todas las burradas y barbaridades que están cometiendo".

También ha dicho que "la moción de censura tiene fecha", aludiendo al 28 de mayo, fecha de elecciones municipales y autonómicas. "Hay una voz unánime en contra del Gobierno, no es solo los partidos de la oposición, no solo la voz del PP, es la voz de millones de españoles que se avergüenzan de tener un presidente que piensa más en él que en conjunto de los españoles".

Por último, ha dicho que en el PP "no vamos a cambiar de rumbo, no vamos a caer en esa estrategia de ruido para que la gente no sepa lo que está haciendo por detrás" el Gobierno, ha concluido.