El precio del alquiler en Andalucía sube un 0,1% en el segundo trimestre, por debajo de la media, según Fotocasa

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SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler en la comunidad autónoma de Andalucía ha subido un 0,1 por ciento en el segundo trimestre de este 2026 y se sitúa en 12,3 euros por metro cuadrado, según datos del Índice Inmobiliario publicados este jueves por el portal Fotocasa.

Los datos, consultados por Europa Press, indican que la comunidad ha sido la única en la que la variación del precio de la vivienda en régimen de alquiler no ha superado el punto porcentual. No obstante, otras comunidades como Cataluña, País Vasco y las Islas Baleares han conseguido incluso una variación negativa; mientras que a nivel nacional la subida se sitúa en un 2,9%, con un precio de 14,79 euros por cada metro cuadrado.

No obstante, existen diferencias porcentuales entre cada provincia, ya que Cádiz ostenta la sexta posición de España en cuanto a subidas regionales, con un 10,2%, mientras que Málaga o Cádiz se encuentran en las provincias cuyo descenso es más acentuado, ocupando la séptima y onceava posición nacional (-1,6% y -0,3%, respectivamente).

Además, el resto de provincias se encuentran en una subida que no supera el 5%, como ocurre en Almería (4,7%), Granada (3,1%), Sevilla y Córdoba (2,2%).

En cuanto al precio en cada una de ellas, los datos destacan a Jaén como el territorio más asequible para alquilar en España, con 7,05 euros el metro cuadrado, seguido de Córdoba, con 9,02 y Huelva, con 9,78. Le siguen Granada y Cádiz, con un dato que alcanza los 10,98 y 12,55 euros el metro cuadrado, respectivamente.

No obstante, las provincias de Huelva (12,83) y Sevilla (13,74) se sitúan como las más caras de toda Andalucía, mientas que Málaga cierra esta lista como la séptima región más cara a nivel nacional, con 16,34 euros el metro cuadrado.

EL PRECIO DEL ALQUILER EN MÁLAGA DESCIENDE UN -1,5% EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

Por otra parte, la variación en el precio del alquiler muestra diferencias según la ciudad. Si bien Málaga es una de las ciudades con un precio más alto en toda Andalucía, en el segundo cuatrimestre la subida tiene carácter negativo, puesto que el dato disminuye en un 1,5% hasta los 16,55 euros.

Así, otras ciudades como Sevilla (14,65 euros), Córdoba (9,4 euros), Almería (9,72 euros) o Granada (11,21 euros) no superan los tres puntos porcentuales de subida, con subidas de 0,7%; 1,3%; 2%, y 2,7% respectivamente.

Sin embargo, la ciudad de Huelva, que se sitúa como cuarta en la lista de precios andaluza (11,75 euros), sufre una variación del 7,7% la mayor en toda la comunidad. Lo mismo le ocurre a Jaén, con un alza del 7% que se traduce en 7,84 euros el metro cuadrado y siendo así la capital más económica a nivel andaluz y nacional.

De hecho, el portal Fotocasa asegura que las localidades jiennenses de Baeza y Cazorla son las que mantienen el precio de la vivienda en alquiler más económico de toda España, con un dato de 4,93 y 5,63 euros el metro cuadrado, respectivamente.

EL PRECIO TRIMESTRAL DEL ALQUILER SE MANTIENE ESTABLE CON LA SUBIDA MÁS LEVE EN 19 AÑOS

Asimismo, España ha cerrado el segundo trimestre del año con un aumento del 0,1% en el precio de la vivienda en alquiler, el incremento más bajo de los últimos 19 años. No obstante, ha experimentado una subida del 2,9% en el precio interanual de junio, situando la vivienda en alquiler en 14,79 euros por metro cuadrado al mes.

"Todo apunta a que durante los próximos meses veremos una mayor estabilización de los precios e incluso descensos en algunas de las plazas que habían registrado las mayores tensiones del país", ha comentado la directora de Estudios y portavoz de la compañía, María Matos.

En este contexto, Matos ha valorado que los incrementos son "muy leves" y confirman una moderación en el ritmo de encarecimiento, lo que supone un "cambio de tendencia" respecto a los fuertes crecimientos registrados en los últimos años.

Con respecto al análisis por comunidades autónomas, el segundo trimestre de 2026 se presenta con 14 subidas trimestrales, como en la Comunidad Valenciana (9,3%) o Castilla-La Mancha (6,9%) y, 16 interanuales.

El ranking de precios por comunidades ha situado a Madrid como la única región que supera la barrera de los 20 euros por metro cuadrado al mes, alcanzando los 21,95 euros. Le siguen las comunidades de Baleares con 19,22 euros por metro cuadrado al mes, Cataluña con 18,03 euros y País Vasco con 17,07 euros por metro cuadrado al mes.

En cuanto a las provincias, este segundo trimestre de 2026 se ha presentado con 39 subidas trimestrales, entre las que destacan Cuenca (23,7%), Palencia (13,4%), Álava (13,1%), Ciudad Real (11,1%) y Valencia (10,8%). Por su parte, también se han experimentado 46 subidas interanuales.

Igualmente, el análisis ha revelado que Madrid y Barcelona ocupan los primeros puestos en cuanto al análisis por provincias, con 21,95 y 19,46 euros por metro cuadrado al mes, respectivamente.

Paralelamente, además de la provincia de Jaén (7,05 euros), el resto de regiones más económicas Badajoz con 7,75 euros y Cáceres con 7,76 euros por metro cuadrado al mes.