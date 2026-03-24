Presentado el programa de actos del Día del Aceite Verdal de Periana (Málaga) para su 25º edición

Presentación de la 25º edición del Día del Aceite Verdal de Periana (Málaga). - MANCOMUNIDAD COSTA DEL SOL AXARQUÍA

MÁLAGA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete; el teniente alcalde, Javier Segarra; y los concejales de Turismo, Juan Peñas; y Cultura, Gema Frías, han presentado en la mañana de este martes el programa de actos de la XXV edición del Día del Aceite de Oliva Verdial.

Tal y como ha emitido el organismo mancomunado en una nota, se trata de "una fiesta que cumple 25 años rindiendo tributo a un cultivo muy nuestro, como es el aceite de oliva virgen verdial, y como no, a los agricultores y agricultoras que han mantenido los olivos en nuestros campos desde hace muchas generaciones", ha comenzado su intervención Martín, citando el "papel importantísimo" que han tenido las dos cooperativas olivareras del municipio la de San Isidro de Periana y la de Mondrón.

"El olivo en la Axarquía es una fuente de naturaleza, económica y una seña de identidad. Precisamente la variedad verdial es sólo de nuestra comarca, y nos sentimos muy orgullosos de la dulzura de ese aceite de oliva virgen extra que producimos", ha continuado el presidente de la institución comarcal, mientras que ha precisado que "el olivo también se ha convertido en un recurso turístico, ya que tiene su propia ruta senderista y en la que Mancomunidad ha contribuido". Concretamente, se trata de la Ruta por los Olivos Milenarios que discurre por diferentes aldeas de la localidad.

Sobre la fiesta ha destacado que "es una de las citas agrofestivas y gastroturísticas más importantes de la provincia de Málaga". "Una celebración muy completa en la que nos sentimos representados todos los axárquicos y axárquicas; el aceite, las pandas de verdiales, los reconocimientos, las degustaciones y los productos artesanales que se pueden adquirir durante el día", ha resaltado, invitando "a descubrir el Día del Aceite Verdial en esta edición especial, como es su 25 cumpleaños".

Por su parte, para la alcaldesa de Periana, Meritxel Vizuete, se trata de "un día para poner en valor el esfuerzo de todo un municipio como Periana, que celebra veinticinco años manteniendo viva una tradición que forma parte de su identidad", al tiempo de aclarar que "no se trata solo de una efeméride, sino del reflejo de la constancia, el trabajo y el orgullo de un pueblo que ha sabido cuidar y proyectar lo que le hace único".

"Un producto que no nace solo del olivo, sino de generaciones enteras que, con dedicación y sabiduría, han trabajado la tierra, han respetado los tiempos y han transmitido un legado que hoy seguimos defendiendo. Cada gota de este aceite encierra historia, cultura y el esfuerzo silencioso de quienes han hecho posible que hoy podamos disfrutarlo y compartirlo", ha ensalzado Vizuete.

El concejal de Turismo, Juan Peñas, ha hecho mención a este 25º aniversario, "de una iniciativa que ha sabido crecer y consolidarse como uno de los eventos más representativos de nuestra comarca, poniendo en valor un producto que es parte esencial de nuestra identidad: el aceite verdial".

Peñas ha aprovechado para hablar de Periana "que es hablar de tradición, de esfuerzo y de arraigo a esta tierra. Nuestro aceite no es solo un producto de calidad reconocida, es también el resultado del trabajo de muchas generaciones que han cuidado y mantenido vivo este legado", ha puesto de manifiesto, mientras que ha reivindicado la labor de "los agricultores, agricultoras, cooperativa y personas que hacen posible la fiesta cada año".

Peñas sido el encargado de explicar el programa de actividades que se desarrollarán en dos jornadas, siendo la principal, la del domingo 12 de abril. "Hemos preparado un programa cargado de actividades todas relacionadas con al aceite de oliva virgen extra y pensadas para que puedan disfrutarlas todos los públicos", ha resumido.

El sábado, 11 de abril, la Cooperativa San Isidro invitará a un desayuno molinero. Una hora después, el guía Antonio López y el Club Periana llevarán a cabo una Ruta por los Olivos Milenarios. A las 12,30 horas habrá una cata de aceite en el salón de actos María Zambrano y una hora después habrá un 'showcooking' ofrecido por Sabor a Málaga.

Por la tarde, a las 19,30 horas habrá una actuación del Dúo Ballix en el salón del Plenos del Ayuntamiento, y a partir de las 20,00 horas, música de djs en la plaza Alfonso XII. A partir de las doce de la noche actuará la Orquesta Melodía. A las 2,30 horas volverán los djs.

Posteriormente, el domingo 12 de abril a las 10,00 horas habrá reparto de obsequios de bienvenida en la plaza del centro de día. A esa misma hora, habrá un desayuno molinero en la plaza Alfonso XII. Media hora después arrancará el pasacalles de la Banda Municipal de Periana. A partir de las 11,00 horas comenzarán las actuaciones folclóricas a cargo de Abraham Oritz y de la Panda de Verdiales de Periana.

A las 12,30 horas, Tomás García Serrano ofrecerá el pregón del XXV Día del Aceite Verdial. A continuación se entregarán los Premios Olivo Verdial 2025. A las 14,00 horas habrá degustación de paella, música de djs y del Coro Rociero 'Camino de Olivares.

"Acompañadnos en esta vigésimo quinta edición del Día del Aceite de Periana, a descubrirlo o a redescubrir, todo lo que Periana tiene que ofrecer. Ese no día no sólo celebramos un producto, sino una forma de entender la vida", ha finalizado Vizuete.