Presentan más de un millar de alegaciones contra el hotel de 135 metros previsto en el puerto de Málaga

MÁLAGA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de un millar de alegaciones se han presentado este lunes contra la modificación del Plan Especial del Puerto que permita la construcción del hotel de 135 metros previsto en el dique de levante del puerto de Málaga. El grueso de ellas, en concreto 1.049, pertenecen al colectivo Defendamos Nuestro Horizonte y el resto son de particulares.

Así lo ha indicado el portavoz de esta plataforma, Juan Antonio

Triviño, quien ha subrayado a los periodistas que este proyecto "puede presumir ya de ser el de mayor contestación ciudadana de cuantos se recuerdan en la capital de la Costa del Sol". "Ni la apuesta privada por construir unos multicines en el muelle 2 y la esquina de oro del puerto sumó tantos reparos vecinales como la operación ahora prevista", ha apostillado.

A falta del recuento oficial por parte de la Gerencia de Urbanismo, serán unas 1.100 las alegaciones formuladas por colectivos sociales, empresariales y profesionales. La inmensa mayoría son contrarias a esta iniciativa urbanística.

En los dos meses que ha estado abierto el plazo, que ha concluido este lunes, han presentado alegaciones esta plataforma pero también el Colegio de Arquitectos de Málaga, la Academia de Bellas Artes de San Telmo, Málaga Ahora, Málaga para la Gente, Ecologistas en Acción, UGT, etcétera.

Según ha indicado Triviño, se trata de un proyecto "que carece de interés publico y general y es además irreversible". "No hablamos de la noria que puede desmontarse, sino de entregar una plataforma portuaria por 50 años más prorroga", ha enfatizado antes de entregar las alegaciones en la Gerencia de Urbanismo.

"Hablamos de una operación temeraria, con gran riesgo", ha insistido, al tiempo que ha indicado que dicha torre puede convertirse "en el Algarrobico de Málaga". También ha dudado de la viabilidad económica del proyecto y de la promotora del mismo.

El representante de esta plataforma ha incidido en que la ciudadanía "no quiere ese edificio en ese sitio; nadie puede discutir que no hay consenso para un proyecto de ciudad y si no lo hay el político lo que tiene que hacer es parar el balón y escuchar a los especialistas".

Por ello, ha considerado que todas las formaciones políticas que se presenten a las elecciones municipales el próximo 26 de mayo deben exponer "de forma clara" su postura sobre este proyecto que modificará, ha recordado, el 'skyline' de Málaga capital.

ALEGACIONES

Entre las alegaciones presentadas señalan que la modificación del Plan Especial del Puerto no tiene en cuenta la vulnerabilidad del dique frente a las consecuencias del cambio climático o la dificultad de evacuación ante un incendio o accidente marítimo.

También consideran que es una operación "temeraria" por el "gran riesgo de fracaso: costes de la obra sobre todo por la cimentación, porque la viabilidad económica no está clara y por las incertidumbre del mercado turístico". A su juicio, un hotel de cinco estrellas gran lujo en ese lugar "es un sinsentido".

En las alegaciones ante la Gerencia de Urbanismo critican que incluso existe un riesgo de reconversión de hotel a residencial de viviendas de lujo, "uso que la Ley de Puertos prohíbe expresamente; se trataría de una operación inmobiliaria especulativa".

No están de acuerdo tampoco los alegantes en que Ayuntamiento y Autoridad Portuaria hayan "excluido la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones" y recuerdan que se trata de un espacio "privilegiado, la mayor pastilla de terreno público de la ciudad".

Un proyecto que, tal y como se indica en las alegaciones presentadas, "es innecesario, carente de interés general y público y que la ciudad ni sus habitantes necesitan", además de afectar "gravemente al paisaje de la bahía y la Farola, que queda inutilizada".