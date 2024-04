Presentan El Oasis, un centro deportivo inclusivo diseñado por Berni Rodríguez y José Manuel Calderón

Presentación de El Oasis by Fundación Unicaja

Presentación de El Oasis by Fundación Unicaja

MÁLAGA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Málaga ha acogido este jueves la presentación de El Oasis by Fundación Unicaja, un centro deportivo inclusivo. Así, el Proyecto 675, desarrollado por Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, tras una primera fase de implantación y desarrollo se consolida como parte del concepto 'Málaga, Ciudad Redonda', con la construcción de este centro.

En rueda de prensa, han explicado que el Ayuntamiento de Málaga ha acordado la concesión demanial de una parcela de equipamiento deportivo de propiedad municipal en la calle Rigoberta Menchú, 2, en la barriada de Las Espeñuelas del distrito Churriana, para la construcción de El Oasis by Fundación Unicaja.

Se trata de un centro deportivo inclusivo que ha sido diseñado por Berni Rodríguez y José Manuel Calderón, exjugadores de baloncesto y miembros referentes de la mítica selección española que fue campeona del mundo (2006) y de su filosofía de vida "la Familia", conjuntamente con el malagueño Manuel Escobar, especialista en gestión y derecho deportivo.

Tras una primera fase en la que se han asentado las bases de un proyecto deportivo social "que está siendo un referente a nivel nacional e internacional", comienza la segunda fase con el objetivo primordial de consolidar la base del Proyecto 675 y continuar evolucionándolo.

Como "compañeros de viaje", han detallado, también están Fundación Unicaja, que además tendrá el naming del centro deportivo, Unicaja Baloncesto, Fundación Mapfre, Ausol, Endesa y Logistik-Viprehome. Igualmente, tendrán su importancia en el proyecto Aqualy, SDI Sport Floor y Arksur Arquitectura e Ingeniaría.

El Centro Deportivo Inclusivo El Oasis by Fundación Unicaja se convierte en la piedra angular de Proyecto 675, un espacio deportivo-social diseñado sobre dos premisas claves, sostenibilidad e investigación.

El Oasis by Fundación Unicaja responde a un nuevo concepto de ciudad deportiva 'ecofriendly', en una clara adhesión a los nuevos tiempos, con la naturaleza, la sostenibilidad y la integración social como protagonistas innegociables de su contenido.

Asimismo, contará con un centro de investigación, equipado con la última tecnología, llamado a ser un referente en la investigación científica de todo lo relacionado con la actividad físico-deportiva y la diversidad funcional cognitiva.

Algunas universidades, como es el caso de la UMA, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), University Colleges of London (UCL), Universidad de Sao Paulo (Brasil), acaban de suscribir un convenio con Proyecto 675 para desarrollar un proyecto de investigación pionero en el mundo y que convertirá a Málaga en la capital mundial en materia de investigación científica sobre la materia (Proyecto Superbasket).

La Asociación Club Deportivo 675 es una entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas y que cuenta desde julio de 2022 con la declaración de utilidad pública municipal.

Berni Rodríguez ha asegurado que está "ante uno de los días más felices de mi vida. Desde que era jugador tenía el sueño de dejar un legado social en Málaga. Me ha dado tanto el deporte, la ciudad y Unicaja que me sentí siempre en la obligación de compartirlo... El Oasis by Fundación Unicaja será un lugar donde se gestarán grandes cosas para Málaga y los malagueños, con proyección a toda Andalucía y España".

Por su parte, José Manuel Calderón ha recordado que "hace cinco años, Berni y Manolo Escobar me visitaron en Nueva York y me expusieron el Proyecto 675. Inmediatamente vi que se trataba de un proyecto deportivo-social innovador y diferencial, y además con Málaga y los malagueños como seña de identidad".

"Tras varios años de intenso trabajo, me siento totalmente identificado e involucrado con el Proyecto, con la ciudad y su futuro", ha agregado.

El presidente de Fundación Bancaria Unicaja, José M. Domínguez, ha incidido en que el Proyecto Oasis "será un centro deportivo, formativo e inclusivo que se amplía con los conceptos de cultura, de investigación, salud y bienestar. Cuando se combina todo esto en un proyecto solidario y coherente se convierte en irrechazable".

"El Proyecto Oasis no es un espejismo, sino una realidad tangible, un espacio permeable en la sociedad, un proyecto singular y distintivo, a la altura de sus promotores, dos leyendas del baloncesto español", ha agregado.

Por su parte, el director general de la Fundación Bancaria Unicaja, Sergio Corral, ha señalado que "Fundación Unicaja tenía que estar junto a El Oasis porque el deporte, el esfuerzo y la integración encajan perfectamente con nuestros valores".

Antonio Jesús López Nieto, presidente Unicaja Baloncesto, también ha indicado que "tenemos proyectos sociales desde hace casi 50 años, cuando se inició nuestro Club con la Caja de Ronda, pero participar en esto nos dimensiona más. Berni representa todos nuestros valores, el jugador que más veces ha vestido nuestra camiseta, y para nosotros es un orgullo que él lidere este proyecto".

"Cuando se presentó --el proyecto-- en el patronato de la Fundación Unicaja, Sergio Corral dijo que una cosa así tenía que ir de la mano del Club, y aquí estamos. La Fundación Unicaja está detrás de todo lo importante de Málaga", ha concluido.