Presidente de Diputación de Málaga espera que el Gobierno reacciones a concentraciones por Ceuta: "Fue un mensaje claro"

Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, espera que el Ejecutivo central "tome cartas en el asunto" para que Ceuta regrese a la normalidad "más pronto que tarde" tras la llegada masiva de migrantes, y ha asegurado que las concentraciones celebradas este pasado miércoles dieron "un mensaje claro, democrático al Gobierno de España".

Así lo ha dicho Salado, antes de comenzar una rueda de prensa, en unas manifestaciones en las que ha transmitido su "cariño y agradecimiento a los más de 200.000 malagueños que ayer mostraron su apoyo ante los momentos difíciles que está pasando la ciudad de Ceuta".

"Fue un ejercicio de responsabilidad, de valentía, de fuerza, en unos momentos muy difíciles, muy complicados, que está viviendo esa ciudad hermana", ha asegurado el presidente provincial, quien ha incidido en que fue "un mensaje claro, democrático, al Gobierno de España".

Así, ha esperado que "después de este mensaje y movimiento, de estas concentraciones masivas que ha habido en la provincia de Málaga, se tome carta en el asunto y antes, más pronto que tarde, la normalidad llegue a la ciudad de Ceuta".