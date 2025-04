Presidente de la Diputación de Málaga: "Hay una estrategia clara del Gobierno de España de estrangular a la provincia"

MÁLAGA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que cree que hay "una estrategia clara del Gobierno de España de estrangular a la provincia de Málaga"; y ha añadido que "la única negativa a no bonificar y a no invertir y a no solucionar los problemas de Málaga y de Andalucía es una clara estrategia electoral y política, sin mirar el daño que se le está haciendo a la provincia y a Andalucía".

En este sentido se ha posicionado Salado este martes durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando e Hidralia.

"No lo entiendo. Yo creo que ellos creen que, mientras peor le vaya a la provincia de Málaga, mientras peor le vaya a Andalucía, peor resultado sacarán los alcaldes, la gran mayoría de los alcaldes de la provincia de Málaga donde el PP tiene el apoyo mayoritario siempre, históricamente... y Juanma Moreno. Craso error", ha insistido Salado, que ha dicho en que se trata de una "estrategia muy miserable porque no ataca al PP, sino a los ciudadanos andaluces y malagueños".

En este punto, ha vaticinado que si el Gobierno persiste en esa estrategia "llegará el momento que --los ciudadanos-- les castigarán aún más por no hacer lo que están haciendo por Málaga y Andalucía".

Para el presidente de la Diputación, "nos torturan, nos maltratan" y ha dicho que "los dirigentes del PSOE saldrán otra vez diciendo que yo solo le reivindico al Estado y a la Junta de Andalucía", lo cual ha desmentido dirigéndose a la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, presente en el acto.

Ella, ha dicho, "sabe que todos los días le recuerdo los déficits, evidentemente, que también tiene la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga en materia sanitaria, en materia de movilidad. Pero la diferencia es que ellos dan pasos". Y al respecto ha elogiado la labor del Gobierno andaluz en materias como la ampliación del metro, la ampliación de la autovía del Guadalhorce, o las obras en materia hidrológica.

"Se podría hacer más si hubiera una financiación justa para Andalucía, pero también en esa estrategia clara de asfixiar a Andalucía, pues no se da y se dota de recursos suficientes a Andalucía para que no se solucionen esos problemas", ha añadido Salado.

CRITICA EL AUMENTO DE LA PRESIÓN FISCAL DEL ESTADO

Tras poner en valor las inversiones de la Diputación en los municipios malagueños, Salado ha vuelto a cargar contra el Gobierno y ha asegurado que se ha aumentado la presión fiscal: "Estamos fritos a impuestos, empresas y ciudadanos, lo que está empobreciendo a los ciudadanos y creando menos disponibilidad presupuestaria por parte de los ayuntamientos".

En este punto, ha criticado que el incremento de la presión fiscal ha permitido al Estado aumentar sus ingresos en 2024: más de 5.501 millones de euros ha recaudado el Estado de la provincia de Málaga, un 17,4% más que respecto al año 2023"; y se ha preguntado por qué entonces el Gobierno no invierte más en la provincia.

En cuanto a la Participación de los Impuestos del Estado (PIE) ha criticado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que ha acusado de "dar la espalda a las administraciones públicas"; y ha detallado: "Nosotros siempre tenemos unas entregas a cuenta de la PIE, mes a mes, y se hace conforme a la recaudación que ha habido del año anterior. Pues ellos se han ido no a la recaudación del año 2024, a las entregas a cuenta del 2024, se han ido a las entregas a cuenta de 2023, que son menores. Y eso nos supone a nosotros, a la Diputación, 15 millones de euros menos de entregas a cuenta durante el año 2025".

"Reitero una y otra vez que hay un plan claro de machacar a la provincia de Málaga y a las administraciones públicas, sobre todo a las administraciones locales. Pero nosotros seguimos haciendo cosas. A pesar de ese déficit financiero, somos imaginativos y seguimos haciendo cosas", ha dicho el presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria.

"SILLA VACÍA DEL GOBIERNO" EN LA LUCHA CONTRA LA SEQUÍA

Salado también ha dirigidos sus críticas al Ejecutivo central cuando en su intervención se ha referido al problema de la sequía en la provincia de Málaga en función del crecimiento de su población.

"Es verdad que la Junta de Andalucía ha hecho un enorme esfuerzo inversor en estos años de sequía para aprovechar las aguas depuradas que antes se tiraban al mar, o para duplicar la capacidad de tratamiento de la desaladora de Marbella, aunque es competencia del Estado, pero lo está haciendo la Junta por responsabilidad, o para mejorar las conexiones de los ríos y los arroyos que abastecen los pantanos que antes muchas veces estaban colapsados", ha expuesto.

Y ha valorado también la labor de la Diputación y de los Ayuntamientos en este ámbito. "Pero sigue habiendo una silla vacía, una ruidosa ausencia inversora del Gobierno central, del Estado", ha asegurado, al que se ha dirigido diciendo que "no puede estar de brazos cruzados invirtiendo en otros lugares para amarrar votos en el Congreso mientras cumple o incumple o no cumple con su obligación en la provincia de Málaga".

Y ha añadido que "no han hecho nada" por el pantano de Iznájar, ni por la depuradora de la Axarquía, ni por las presas de Cerro Blanco o de Gibralmedina; ni por segunda desaladora de la Costa del Sol.

"¿Por qué en Cataluña --el Gobierno-- no pone problemas para financiar dos nuevas desaladoras por 513 millones de euros, dentro de una inversión que ha comprometido en obras hidráulicas de mil millones?", ha cuestionado Salado, que ha dicho que Málaga "no quiere ser más, pero tampoco menos"; y ha criticado que la inversión del Gobierno en la última sequía "ha sido cero".