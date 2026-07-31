A prisión el detenido por el crimen de un hombre hace seis años en Málaga al encontrarse ahora parte del cuerpo

MÁLAGA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 8 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga decretó este pasado jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido en relación con la muerte de un hombre en 2020 tras hallarse parte del cadáver esta semana en una carretera de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quienes han apuntado que el detenido se acogió a su derecho a no declarar y está investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio.

La investigación se ha prolongado durante cerca de seis años. Hace unos meses se localizó una cabeza humana con restos de cabello que permitió identificar a la víctima y esta semana, los agentes de la Guardia Civil detuvieron al presunto autor.

Este, tras el interrogatorio policial, acabó indicando a los agentes la localización de los restos del fallecido, han indicado estas fuentes, quienes han apuntado que la causa será investigada por la plaza número 14 de la Sección de Instrucción.

En concreto, estos restos humanos fueron hallados este pasado martes en un camino de acceso a las canteras de la localidad de Alhaurín de la Torre.