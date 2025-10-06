Prisión para el hombre de 84 años que mató a su mujer en Marbella (Málaga)

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia número 1 de Marbella (Málaga) ha acordado este lunes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre de 84 años que presuntamente mató a su mujer el pasado viernes en el municipio de Marbella.

Así, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se le investiga por la presunta comisión de un delito de homicidio, aunque será el discurrir de la instrucción el que determine la calificación que se le dé finalmente al hecho. El hombre, de 84 años, prestó declaración en sede judicial y contestó a las preguntas que se le formularon.

La Sección de Violencia, según la nueva denominación que se le ha dado a los hasta ahora juzgados de violencia sobre la mujer, ha decidido que el detenido sea sometido a los pertinentes exámenes facultativos para determinar su estado mental en el momento de llevar presuntamente a cabo la muerte de la que era su esposa, de 83 años.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes y sobre las 11.00 horas fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer en el citado municipio malagueño. Tras ello, agentes de la Policía Nacional detuvieron al marido en relación con los hechos. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha confirmado este lunes el asesinato por presunta violencia de género.