Prisión provisional y sin fianza para el detenido por el presunto asesinato de su madre en Cártama (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de la Ciudad de la Justicia en Málaga. - GOOGLE MAPS - Archivo

MÁLAGA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga ha ordenado este sábado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hijo de la mujer de 66 años que fue hallada sin vida el pasado 2 de marzo en su domicilio de Cártama (Málaga).

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el juzgado, en funciones de guardia, ha decretado finalmente el ingreso en prisión por un presunto delito de asesinato a uno de los dos detenidos por este suceso --la otra persona detenida es la novia de este--.

Cabe recordar que la Guardia Civil detuvo a dos personas por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer, cuyo cadáver fue hallado el pasado 2 de marzo en el interior de una vivienda. Uno de los arrestados sería su hijo y el otro, su pareja.

Así lo confirmaron a esta agencia fuentes cercanas al caso, quienes han apuntado que las detenciones se han producido en la mañana del miércoles a raíz de las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores en este tiempo.

El cadáver de la mujer, de 66 años, fue hallado con signos de violencia. Desde el principio de la investigación se descartó que se tratara de un caso de violencia de género y las investigaciones se centraron en la hipótesis de robo con resultado de muerte, al estar revuelto el interior de la vivienda.