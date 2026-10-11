Prisión provisional para el joven de 18 años detenido por matar a tiros a un cirujano plástico en Marbella (Málaga)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. - CNP - Archivo

MARBELLA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, ha decretado este pasado sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de un cirujano plástico en dicha localidad malagueña.

Según han confirmado fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a Europa Press, el joven de 18 años pasó a disposición judicial durante la jornada de este pasado sábado, 10 de octubre, donde se ha decretado finalmente su ingreso en prisión tras haberse producido su detención el pasado jueves, 8 de octubre.

En contexto, la Policía Nacional inició una investigación tras producirse la muerte a tiros de un cirujano plástico el pasado miércoles sobre las 18,00 horas en Marbella. Al parecer, la víctima, de 57 años, recibió varios impactos en la cabeza cuando estaba en su clínica. Los sanitarios que atendieron al facultativo no pudieron estabilizarlo y falleció.

Dicha investigación, que sigue abierta, descartaba inicialmente que este suceso estuviese vinculado con el crimen organizado, según apuntaron fuentes cercanas al caso. La causa está declarada secreta, según confirmaron fuentes policiales.