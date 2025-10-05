El programa de Canal Sur 'Una de Cine' recibe el Premio Cámara Oscura en el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares

El programa de Canal Sur 'Una de cine' recoge el Premio Cámara Oscura en el Festival Nuevo Cine Andaluz de Casares. - CANAL SUR

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Blas Infante de Casares ha acogido este pasado sábado la gala de clausura de la XII edición del Festival Nuevo Cine Andaluz, en la que el programa de Canal Sur Televisión 'Una de Cine' ha recibido el Premio Cámara Oscura, que reconoce la labor de diferentes personalidades o entidades por la difusión y el impulso del cine andaluz.

La gala ha sido conducida por la actriz Maribel Salas, que ha hecho la entrega del mencionado reconocimiento y de los galardones a los cortos premiados del certamen, según ha informado Canal Sur en un comunicado.

La doceava edición del Festival Nuevo Cine Andaluz se ha celebrado desde el pasado 27 de septiembre hasta el 4 de octubre y, además de reconocer a los premiados, "ha llenado la localidad malagueña de proyecciones, talleres y actividades para acercar al público la creatividad y el talento de los cineastas andaluces". Asimismo, este evento también ha dado cabida a talleres de escrituras, diversas charlas y a un concurso de fotografía.

'Una de Cine' empezó su andadura en 2018 bajo la dirección del periodista Manuel Bellido. A lo largo de su trayectoria y con más de 300 programas en antena "se ha consolidado como un escaparate para la industria cinematográfica andaluza". Además, este programa ha dado visibilidad a propuestas independientes y a los festivales andaluces de cine como los de Sevilla, Huelva o Málaga.

Este proyecto a cargo de la periodista Isabel Gómez desde 2024 se ha construido gracias al trabajo y la colaboración de Ana Almagro, Mara Villaespesa, Asun Rodríguez, José Antonio del Saz, Carmen Beamonte, Joaquín Durán, Carmen Pulpillo, Nieves Reyes, Montse Naharro, Moisés Merino Priego, Kako Cano, Luisa Martín, Gema Muñiz, Eufrasio Martínez, Trini Rivas y todo el equipo técnico del plató, así como del recordado realizador y autor del emblemático atrezo del plató, Luis Martínez Cabañero, fallecido en 2019.