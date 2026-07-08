El programa 'Deporte en Feria'de Málaga ofrece más de 2.000 plazas en 12 actividades en espacios al aire libre

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, durante la presentación del programa ‘Deporte en Feria’ - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Deporte en Feria 2026' ofrece más de 2.000 plazas gratuitas en doce actividades deportivas en espacios al aire libre desde el 11 de julio al 9 de agosto.

El concejal delegado de Deporte, Borja Vivas, acompañado por representantes de los clubes deportivos participantes, han dado a conocer este miércoles el programa de actividades que incluye tiro con arco, vóley playa, pickleball, la carrera nocturna 'Espeto Beach Running' en la playa de la Misericordia o la caminata senderista, que este año cambia de recorrido y discurrirá por el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Las inscripciones para participar están disponibles en el siguiente enlace: https://deporte.malaga.eu/programas/deporte-en-feria/, ha detallado.

El programa 'Deporte en Feria' tiene el objetivo de invitar a todos los malagueños a hacer ejercicio y a disfrutar de la disciplina que más le guste o interese.

Un año más, todas las actividades serán gratuitas hasta completar aforo y todas están abiertas a la participación, salvo la regata de jábegas por tratarse de una liga.

La principal novedad este año llegará el 31 de julio con el nuevo recorrido de la 15 caminata senderista fotográfica, que cuenta con la colaboración de la Sociedad Excursionista de Málaga y la Asociación de Amigos del Jardín Botánico y se introducirá en el Jardín Botánico-Histórico La Concepción durante las dos horas aproximadas de su duración.

Además de la mencionada caminata senderista, el abanico de actividades comprende tiro con arco, vóley playa, pádel, jugger, pickleball, zumba, qi gong, yoga, una carrera nocturna por la playa, la regata de jábegas y la travesía a nado en el Puerto. Con esta variedad de eventos se pretende dar la oportunidad a aficionados al deporte a encontrar al menos una actividad acorde a su edad.

El arranque del 'Deporte en Feria' se producirá el sábado 11 de julio con el torneo de tiro con arco, a las 08,45 horas, y se cerrará el 9 de agosto, con la 66 Travesía a Nado del Puerto, una de las pruebas que cuenta con mayor participación.

Como en años anteriores, se ha contado con la participación de clubes deportivos para el desarrollo y dirección técnica de las actividades. Las entidades colaboradores de esta edición han sido los siguientes: Asociación del Remo Tradicional; Sociedad Excursionista de Málaga; CD Masdepádel; Asociación Malagueña de Qigong; Instituto Andaluz de Yoga; Gofit Huelin; Fitness Event; Malaka Arco Club; Pickleball Europe; CD La Coracha; y Club Jugger Málaga.

De igual modo, este calendario de eventos cuenta con otras empresas e instituciones colaboradoras como la Autoridad Portuaria de Málaga; el Centre Pompidou Málaga; Muelle Uno; Karit Solidarios por la Paz; Casa Kiki; Nutrisport; Coca-Cola; Europacific Partners Iberia; Málaga como te quiero; y Carrefour.