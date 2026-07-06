Promálaga aprueba su participación en Talent Land España y Málaga Sun&Tech by Alhambra Venture

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MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Promálaga, empresa municipal del Ayuntamiento de Málaga perteneciente al Área de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, ha aprobado este lunes la participación en dos de los principales encuentros de emprendimiento e innovación que se celebrarán este año en la ciudad: Málaga Sun&Tech by Alhambra Venture 2026 y Talent Land España 2026.

Asimismo, ha dado luz verde a la actualización de las tarifas de la Red Municipal de Incubadoras (RMI), incorporando por primera vez las correspondientes a Núcleo, el nuevo Polo de Innovación en Semiconductores.

Promálaga continúa, a través de estos acuerdos, "reforzando su apuesta por el emprendimiento, la innovación y la generación de nuevas oportunidades de conexión entre talento, empresas e inversión, así como adapta los servicios que presta a las necesidades actuales del ecosistema empresarial malagueño", según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

IMPULSO A DOS GRANDES ENCUENTROS DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN

Con la aprobación de ambos eventos, Promálaga refuerza su apuesta por iniciativas que contribuyen a consolidar a Málaga como uno de los principales polos tecnológicos y de emprendimiento del sur de Europa.

Por un lado, se ha aprobado participar con 300.000 euros (IVA no incluido) en Málaga Sun&Tech by Alhambra Venture 2026, un foro internacional de inversión y tecnología que se celebrará los días 18 y 19 de noviembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

El evento nace con el objetivo de conectar startups, empresas, inversores y agentes del ecosistema innovador, favoreciendo la atracción de inversión, la generación de oportunidades de negocio y el crecimiento de empresas tecnológicas con alto potencial.

Asimismo, el Consejo ha aprobado un patrocinio de 300.000 euros (IVA no incluido) para Talent Land España 2026, que tendrá lugar del 24 al 26 de noviembre también en Fycma.

Considerado uno de los mayores encuentros nacionales dedicados al talento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento, reunirá durante tres días a jóvenes, profesionales, empresas, instituciones y expertos en torno a un amplio programa de conferencias, talleres, actividades y espacios de networking orientados al desarrollo del talento y la innovación.

TARIFAS DE NÚCLEO Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INCUBADORAS

Por otro lado, el consejo de administración también ha aprobado la actualización de las tarifas de la Red Municipal de Incubadoras, con el objetivo de adaptar los precios a la evolución de los distintos espacios y servicios gestionados por Promálaga.

La revisión abarca a oficinas, espacios de coworking, naves industriales, locales comerciales, talleres y estudios distribuidos por las diferentes incubadoras municipales. Asimismo, se incorporan por primera vez las tarifas de Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores, el nuevo espacio especializado ubicado en Málaga TechPark.

En el caso de Núcleo, el puesto de coworking se fija en 100 euros al mes, mientras que las oficinas abiertas tendrán una tarifa de nueve euros por metro cuadrado al mes y las oficinas cerradas de diez euros por metro cuadrado al mes. Todos los importes son sin IVA.

En cuanto al resto de la Red Municipal de Incubadoras, las nuevas tarifas actualizan los precios de los distintos espacios en función de su tipología y ubicación, manteniendo una oferta adaptada a las diferentes fases de desarrollo de los proyectos empresariales y al tejido emprendedor de la ciudad.

La mayoría de las tarifas se congelan: mantienen el precio mensual, sin IVA, de diez euros por metro cuadrado para las oficinas, 4,50 euros por metro cuadrado para las naves, 5,50 euros por metro cuadrado para los laboratorios, nueve euros por metro cuadrado para los locales comerciales y de artesanía y 13 euros por metro cuadrado para los estudios. Y se actualizan las tarifas por puesto de coworking a 150 euros mensuales, unificando este precio en todas las incubadoras.

Las salas de reuniones y las aulas de formación seguirán siendo gratuitas para las empresas incubadas cuando las actividades no tengan coste para los asistentes. En el resto de los casos, las tarifas oscilarán entre los diez y los 20 euros por hora en las salas de reuniones y entre los 20 y los 30 euros por hora en las aulas de formación. Todos los importes son sin IVA.