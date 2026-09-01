La provincia de Málaga cierra agosto con 92,85% de ocupación hotelera y espera superar el 88% en septiembre

Archivo - Hotel en la Costa del Sol. - AEHCOS - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) ha informado de que la ocupación hotelera durante agosto en la provincia de Málaga ha sido del 92,85%, lo que supone un porcentaje ligeramente superior a las cifras del mismo mes de 2025 cuando se registró un 92,15%. Las previsiones son que en el mes de septiembre la ocupación sea del 88,58%.

Según han precisado en un comunicado, en agosto, la mayor parte de los visitantes han llegado procedentes del mercado internacional, alrededor de un 60,5%, mientras que tan solo el 39,5% restante tiene su origen en territorio nacional.

"El cierre de agosto vuelve a ofrecernos un balance positivo para el sector hotelero de la provincia --con una ocupación del 92,85%, ligeramente superior a la registrada el pasado año--. Es una muestra de la fortaleza y del atractivo que mantiene la Costa del Sol durante la temporada alta", ha asegurado el presidente de Aehcos, José Luque.

Al mismo tiempo, ha instado a "permanecer atentos a la evolución de la demanda en los próximos meses, especialmente ante unas previsiones para septiembre inferiores a las que manejábamos hace un año".

Por destinos, la localidad de Benalmádena, con un 96,2%, se sitúa como el municipio con mayor ocupación hotelera durante el mes de agosto. Le siguen Torremolinos, con un 95,5%; Fuengirola, con un 93,5%; y Mijas, con un 94,4%. También destacan Málaga capital, que alcanza una ocupación del 93,5%, y Marbella, con un 92,4%.

Por lo que respecta a las previsiones para los próximos meses se espera que en septiembre la ocupación sea de un 88,58%. Los datos apuntan a un liderazgo de Torremolinos en términos de ocupación durante septiembre, alcanzando el 93% y seguido de cerca por Málaga capital (91,2%), Benalmádena (89,56%), Marbella (89,24%) y Fuengirola (87,6%).

"Septiembre será un mes en el que tendremos que seguir muy pendientes del comportamiento de la demanda y de las reservas de última hora. Aunque partimos de una previsión cercana al 90% de ocupación, la comparación con el año anterior refleja una cierta moderación", ha expresado Luque.

Según ha incidido el presidente de los hoteleros malagueños, "el reto pasa ahora por mantener el dinamismo del destino una vez finalizado el periodo de mayor concentración turística y seguir trabajando para favorecer una demanda equilibrada durante todo el año".

En cuanto a octubre, Benalmádena ocupará el primer puesto según las estimaciones con un 89,9%. Le siguen Marbella, con un 84,2%; Málaga capital, con un 83,4% y Mijas, con un 80,7%, mientras que el dato para el conjunto de la provincia superará el 83%.