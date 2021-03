El PSOE se abstendrá en presupuesto municipal de Málaga tras negociar con el equipo de gobierno acuerdos por 40 millones

Pérez: "Hemos abandonado las trincheras políticas para acercarnos a la necesidad de lo que en estos momentos demanda la ciudadanía"

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este martes que, tras negociar con el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos acuerdos por un valor de unos 40 millones de euros, se abstendrán en la votación del presupuesto municipal. Entre otros, los socialista han arrancado acuerdos en empleo, derechos sociales, vivienda y ayudas directas a empresas, pymes y autónomos.

Así lo ha anunciado el portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, que ha incidido en que se abstienen en este presupuesto "para buscar lo mejor por Málaga. Por eso lo hacemos, por la gente, los vecinos y vecinas". "La responsabilidad --ha añadido-- nos ha llevado a tomar esta decisiones después de una negociación de varias semanas, donde alcanzamos un acuerdo presupuestario suficiente, que es mejorable".

"En estos momentos --ha continuado-- es un acuerdo conveniente e imprescindible por la situación de la pandemia que estamos viviendo", ha valorado en rueda de prensa, al tiempo que ha destacado que "hemos abandonado las trincheras políticas para acercarnos a la necesidad de lo que en estos momentos está demandando la ciudadanía malagueña", afeando el hecho de que sea marzo y el Consistorio siga sin presupuestos para este año, esperando, por tanto, que la cuentas se presenten "a la máxima brevedad porque es una necesidad que tienen las familias en estos momentos" ya que, "su Ayuntamiento tiene que dar respuesta".

Pérez ha explicado la actuación del grupo socialista y ha justificado que "lo hacemos por las familias, que en estos momentos tiene que verse abocados a ponerse en una cola del hambre; por esas familias que tienen graves problemas en materia de alquiler; porque hace falta las ayudas de este Ayuntamiento a aquellos comercios que no han podido abrir su persiana o a aquellos autónomos que reclaman de su Consistorio una acción que es necesaria, urgente y entendemos que se tiene que hacer".

El portavoz del grupo municipal del PSOE ha señalado que se trata de un acuerdo "suficiente" para que, con la abstención socialista, "se puedan aprobar los presupuestos del Ayuntamiento de Málaga; que no dependan, en este caso, del voto de un concejal declarado tránsfuga por este Consistorio como Juan Cassá" --edil no adscrito--.

Ha reconocido, no obstante, que "no es el mejor presupuesto posible, es muy mejorable, pero creemos que al menos si son unas cuentas más realistas que las actuales en su vertiente social, razón por la cual nos mostramos razonablemente contentos".

"Si hubieran aceptado alguna de las propuestas en materia política que le estábamos pidiendo posiblemente podríamos habernos acercarnos al voto favorable, pero no ha sido posible", ha advertido Pérez, aludiendo a algunas peticiones que no han sido aceptadas como la eliminación de zona azul en Huelin y Cruz de Humilladero, la bajada de cargos de confianza o "la eliminación del impuesto a la muerte que suponen las plusvalías por herencia".

ACUERDOS

En relación con los acuerdos, Pérez ha detallado que "llevamos años reclamando un plan de empleo municipal" y "hemos alcanzado un acuerdo para que el Ayuntamiento, con fondos propios, destine hasta 3,5 millones de euros a un plan de empleo". Además, que se sume al plan de empleo del Gobierno andaluz, por un valor de 4,5 millones.

"En total, estamos hablando de unos ocho millones de euros destinos a contratar a personas que hayan perdido el empleo y que, de esta forma, podamos dignificar la vida de las personas", según Daniel Pérez.

En materia de derechos sociales, ha detallado, han llegado acuerdos por valor de unos once millones de euros destinados al tercer sector, en 3,4 millones con entidades de reparto y economatos, así como ayudas directas a las familias por valor de 6,5 millones o el aumento de los servicios sociales en su plantilla con 1,3 millones más, en este caso "para desbloquear la situación que hay en estos momentos".

Asimismo, y, por otro lado, se ha referido a la "situación dramática" en materia de vivienda que se vive en la ciudad de Málaga. "Hay una crisis habitacional en materia de vivienda y siempre hemos defendido desde el grupo socialista la necesidad de planes en materia del alquiler que funcionen", advirtiendo de que "los actuales no están llegando a las necesidades reales, no están dando respuesta por los requisitos y hay muchas familias que no se pueden acoger".

Al respecto, ha explicado que esos planes se mantienen, por un valor de 2,9 millones de euros, y, además, se le suma a propuesta del PSOE un plan extraordinario en materia de alquiler de viviendas, por lo que habrá un nuevo plan por un valor de unos 1,2 millones para aquellas personas que, tras esta pandemia, "no pueden pagar el alquiler y eran rechazados por el IMV en sus ayudas". En total 4,1 millones.

También ha aludido a la negociación de "mejorar las ayudas directas a empresas, pymes y autónomos". Entre otros, el socialista ha señalado que en el sector del taxi han llegado acordar duplicar la idea inicial del equipo de gobierno "de tal forma que serían 415.000 euros que recibirá el taxi en la ciudad de Málaga".

De igual modo, en el sector de la cultura se destinarán 801.000 euros para "actividades culturales o planificación, entre otros, y que eran necesarias para un sector también duramente golpeado". Además, hay un acuerdo para bajar tasas de mercadillos, venta ambulante y feriantes.

En suma, ha señalado Pérez, "buscamos ser responsables y dar respuesta a las necesidades que tiene los malagueños". Los acuerdos alcanzan un montante global de cerca de 40 millones de euros.

En cuanto al apartado de infraestructuras, el dirigente ha indicado que se ha conseguido "un acuerdo de mínimos en la construcción de redes separativas y mejoras para Emasa por valor de cinco millones. Y un plan para barrios e infraestructuras de diez millones, un plan al que haremos en conjunto seguimiento para poder marcar parte de esas obras y así acertar con lo que realmente se hace, profundizando en la mejora de la movilidad sobre todo".

EL PSOE "SENSIBLE" A LAS PETICIONES DE SOCIEDAD

Pérez, en rueda de prensa, ha recordado que el mundo está en una situación de pandemia debido al COVID, que tiene tanto dimensión sanitaria como socieconómica.

"Dentro de este marco nosotros hemos privado en todo momento la búsqueda de apoyo, alcanzar acuerdos en un momento en que la sociedad española, y, particularmente, la sociedad malagueña está demandando acuerdos en temas importantes". Así, ha incidido en que el grupo municipal del PSOE ha sido "sensible" a las peticiones de la sociedad malagueña.

"La gente está muy cansada, hastiada, exhausta de esta situación que estamos viviendo y requiere de los partidos políticos y de nosotros, como representantes públicos que somos, tener altura de miras", ha agregado. En este sentido, ha valorado que "hemos puesto dosis de audacia, de coraje y valentía para llegar acuerdos en materia presupuestaria", ya que, "entendemos que lo hacemos por el bien de Málaga".

Por último, también ha recordado que ofreció en el mes de mayo pasado al alcalde, Francisco de la Torre, el proyecto 'Málaga Suma' donde se marcaban una serie de líneas maestras, con carácter presupuestario. De igual modo, ha señalado que "siempre hemos tendido la mano".