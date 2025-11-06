El PSOE acusa a De la Torre "de engañar a los malagueños con la privatización de la antigua cárcel provincial"

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido que la antigua prisión provincial de Málaga se destine "a uso y disfrute ciudadano, de carácter municipal y 100% público" y ha criticado "la intención del Partido Popular y del alcalde de "privatizar este espacio histórico y patrimonial".

Peréz, junto con los concejales socialistas Pablo Orellana y Carmen Sánchez, ha recordado que el edificio, reconocido como Lugar de Memoria Democrática, fue cedido al Ayuntamiento en 2012 con la condición de destinarlo a usos públicos para el barrio.

"El Partido Popular ha presentado múltiples proyectos, pero ninguno ha cumplido con ese compromiso. Hoy venimos a denunciar uno de los mayores engaños de De la Torre: querer vender o ceder este espacio a una entidad privada, dejando a los vecinos sin un lugar de encuentro y participación", ha afirmado el portavoz socialista.

Asimismo, ha destacado que Cruz de Humilladero "es uno de los barrios más densamente poblados de Málaga y con menos espacios públicos de uso común", por lo que este enclave "debería servir para responder a las necesidades de asociaciones vecinales, colectivos sociales y entidades del distrito".

Además, ha insistido en "la necesidad de crear en este edificio el Centro de Interpretación de la Memoria de la Ciudad de Málaga", aprobado en Pleno municipal, para preservar la historia de lo ocurrido durante la Guerra Civil y el franquismo".

Por su parte, Orellana ha criticado que el PP "se burla de la Ley de Memoria Democrática" al pretender destinar solo "un pequeño rincón del recinto a este fin". "De la Torre y Moreno están vendiendo Málaga al mejor postor. No puede ser que 14.000 metros cuadrados de historia, sufrimiento y memoria de miles de malagueños estén en venta. Esto es un fraude de ley y una traición al compromiso con la ciudadanía", ha advertido.

Así, Orellana ha reclamado "la paralización inmediata" de la licitación y ha exigido que el edificio "se recupere estructuralmente y mantenga su identidad original. "Queremos que este espacio sea un lugar de cultura, de memoria y de encuentro social para los vecinos y vecinas del distrito", ha subrayado.

Durante el acto también ha intervenido Juan Campoy, secretario de la Asociación de Vecinos de Cooperación, quien ha recordado que "desde los años 90 el movimiento vecinal "viene reivindicando un uso social para la antigua cárcel".

Por último, el grupo municipal socialista ha reiterado su "compromiso con la defensa del patrimonio público, la memoria democrática y las necesidades sociales de los barrios" y ha advertido de que "seguirá vigilante ante cualquier intento del PP de privatizar lo que pertenece a todos los malagueños y malagueñas".