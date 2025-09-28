El PSOE acusa a De la Torre de permitir el "descontrol absoluto de las VTC" perjudicando gravemente al taxi en Málaga

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre (PP), de "permitir, con su pasividad y falta de medidas, el descontrol absoluto de las VTC, que está perjudicando gravemente al sector del taxi", pues "estamos viendo cómo los vehículos piratas están haciendo el agosto en nuestra ciudad, estafando a visitantes y malagueños por la falta de control sobre los servicios de viajeros por carretera, siendo ésta una competencia del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía".

Así lo ha señalado, a través de una nota, el portavoz municipal socialista ha apuntado que este "descontrol" se debe a que "el Partido Popular está más pendiente de los pelotazos urbanísticos y de la privatización de servicios públicos, como la sanidad o la educación, que de la defensa de los derechos de los usuarios".

Por ello, Daniel Pérez ha instado al alcalde a "tomar nota de lo que se está haciendo bien en otras ciudades, como Barcelona, ya no solo con el acceso a la vivienda, sino que ahora también han dado un paso adelante para regular las prestaciones de servicios de vehículos de transporte con conductor, en beneficio de los usuarios y garantizando la protección de un sector público regulado como es el del taxi".

En esta línea, el concejal responsable de Movilidad en el grupo socialista, Jorge Quero, ha pedido al equipo de gobierno que "se incluya por vía de urgencia en la mesa de debate del taxi prevista para este lunes un punto que aborde la falta de regulación y control de las VTC en nuestra ciudad". Este problema, del que los socialistas llevan años advirtiendo, está llegando a "una situación insostenible, que no es justa para los taxistas, ni para los usuarios, que también están siendo engañados".

Como ha señalado Quero, esta petición llega a raíz de "las denuncias de los representantes del taxi, que hablan de un descontrol inaceptable y del intrusismo de las VTC en la Cosa del Sol, incluso llegando a denunciar a una empresa de VTC que operaba en Málaga con hasta 20 vehículos sin licencia y solo uno de ellos habilitado". El edil socialista ha pedido "contundencia" al equipo de gobierno del PP, para que, "de una vez por todas, se acabe con este maltrato al que se está viendo sometido un sector público tan necesario en nuestra ciudad".

A esta reivindicación se ha sumado la asociación Impacta, que representa a colectivos y usuarios afectados por la movilidad. Su portavoz, Pedro Ruiz, ha pedido que se aplique el marco legal actual a las VTC, tanto a nivel administrativo, como a nivel de calle, sobre las condiciones en las que prestan su servicio a los usuarios esta modalidad de transporte.

Así, ha asegurado que, "a día de hoy, esos controles son casi inexistentes, lo que supone un grave riesgo para los usuarios de dichos transportes. No solo por el engaño de estar contratando un servicio y que sea realizado por vehículos que no tienen las autorizaciones adecuadas, sino por la falta de cobertura a nivel de seguro hacia los pasajeros por parte de la empresa a la que se contrata".