PSOE-A afea a Moreno el voto del PP "en contra de los derechos de un Hijo Predilecto" de Andalucía como García Caparrós

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 24 de septiembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España).

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha afeado este miércoles al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, que el PP votase "en contra" en la Mesa del Congreso de los Diputados "de los derechos de un Hijo Predilecto" de Andalucía como Manuel José García Caparrós, que murió por disparos de la Policía durante su participación en la manifestación por la autonomía andaluza celebrada en Málaga el 4 de diciembre de 1977.

A preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento andaluz, la también vicesecretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así al hilo del acuerdo que adoptó este pasado martes la Mesa del Congreso, con el voto "en contra del PP", según ha criticado, para aprobar las nuevas normas que regirán el acceso al Archivo de la Cámara baja, y que abren la puerta a la consulta de documentos que contengan datos personales, siempre que lo autorice el órgano de gobierno de la institución.

Y si en documentos preconstitucionales hay "datos nominativos o meramente identificativos de personas que no afecten a su seguridad o intimidad", se podrán consultar cuando el titular de esos datos haya fallecido o el solicitante "acredite la existencia de un interés legítimo", lo que podría permitir a la familia de Manuel García Caparrós conocer la identidad de los responsables de su muerte, según defienden quienes apoyan estos cambios.

María Márquez ha acusado al presidente de la Junta de "votar en contra de los derechos de un Hijo Predilecto de esta tierra", de Andalucía, algo que ha tachado de "impresentable".

Además, la portavoz socialista ha considerado que ese voto en contra del PP le "quita" al presidente andaluz "la careta de ese andalucismo de pacotilla al que siempre recurre".

En esa línea, ha aseverado que "si hay una víctima de la autonomía de Andalucía fue García Caparrós, al que le quitaron la vida por manifestarse con una bandera de Andalucía" el 4 de diciembre de 1977, y ha concluido sugiriendo al Gobierno del PP-A y a su presidente, Juanma Moreno, que dé "explicaciones".