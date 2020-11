PSOE-A afirma que Junta "da la espalda" a Abengoa "porque quiere" demostrando "nulo compromiso" con la industria

MÁLAGA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario del PSOE, Javier Carnero, ha reprochado a la Junta de Andalucía que le "da la espalda" a Abengoa, en su salida y traslado a la Comunidad Valenciana, "porque quiere", pues afirma que "no hay ley que le impida ayudar" a la empresa. Esta decisión, ha criticado, "demuestra el nulo compromiso" del gobierno andaluz con las empresas y los trabajadores.

En rueda de prensa en Málaga, Carnero ha criticado así la gestión política "a tierra quemada" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación con la industria, el comercio y la hostelería; considerando que la marcha de Abengoa "es la guinda a la inacción, desgana e indolencia de un gobierno que sigue más centrado en hacer de oposición que en gobernar".

Por ello, ha considerado que, como durante la oposición "su única estrategia fue mentir y judicializar las ayudas a las empresas", ahora el Ejecutivo andaluz "está atado de pies y manos por sus propias decisiones" y sería una "contradicción" utilizar una ayuda para Abengoa.

La realidad, ha añadido, es que Moreno ha dado un "mazazo" a la economía de Andalucía "dejando en la estacada" a la empresa, a la que considera que no ayuda agarrándose a "que no tiene instrumentos legales", cuando "lo que no tiene es voluntad política". Ante esto, se ha cuestionado si "lo que es legal en Valencia o Madrid no es legal en Andalucía".

Carnero ha defendido que Juanma Moreno tiene la obligación de ayudar a las empresas y a los trabajadores "porque es el presidente del gobierno" y "para qué sirve un gobierno autonómico si no es para ayudar a las empresas de su comunidad".

Así, ha lamentado la salida de Abengoa, que supone unos 2.000 empleos en Andalucía, lo que demuestra, en palabras del parlamentario socialista, "lo poco que le importan los trabajadores" al presidente. Carnero ha recriminado que no le haya dado una respuesta a la empresa en cinco meses, pidiéndole que "no se escude en los servicios jurídicos a los que no consulta para sus contrataciones exprés en 24 horas".

"El sector de la industria, el comercio y la hostelería no está en absoluto contento", ha añadido, señalando que la gestión política del gobierno andaluz se puede deber a dos circunstancias: "una incapacidad manifiesta o una maniobra orquestada a la hora de gestionar". Ambas "le dejan en un pésimo lugar".

En esta línea, Carnero ha aludido a las palabras de Moreno de haber movido Roma y Santiago para ayudar a Abengoa; a lo que le ha recordado que, "Roma sigue en Italiana, Santiago en Galicia y Abengoa sí que se va de Sevilla a Valencia. Esa es la realidad".