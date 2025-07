El PSOE alerta sobre la ausencia de médico en el centro de salud de Iznate (Málaga)

IZNATE (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La diputada provincial del PSOE, Isabel Ruiz, y el alcalde de la localidad malagueña de Iznate, Gregorio Campos, han alertado sobre la ausencia de médico en el centro de salud del municipio axárquico. "Los vecinos y vecinas de Iznate llevan nada más y nada menos que cuatro días sin médico en el centro de salud. Es totalmente incomprensible. No entendemos esta falta de sensibilidad por parte del PP en materia sanidad", ha declarado Ruiz.

De esta forma, ha recordado que el próximo martes se va a celebrar en la Diputación un pleno extraordinario para abordar la situación sanitaria en la provincia. "Estamos en un momento crítico. El Gobierno de Moreno Bonilla, del PP, está llevando a la sanidad pública a un estado de colapso total", ha asegurado la diputada provincial.

"No nos engañemos. Estos no son falta de recursos, no son falta de medios por parte del Gobierno Central, sino que es un modelo ideológico que cada año se consolida más y es la destrucción total y absoluta del modelo público de sanidad que tiene Andalucía", ha afirmado. "Aquí el que pueda pagarla, que tenga sanidad privada", ha añadido.

Ruiz ha criticado el plan de verano aprobado por la Junta. "Hay menos médicos, hay menos centros de salud abiertos por las tardes y hay un incremento de hasta casi 12 días de media que tarda en atenderte un médico de cabecera en tu centro de salud", ha dicho.

"Pedimos al Gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía que mejore la sanidad pública, que apueste por ella y que no siga destruyéndola y maltratando a los sanitarios de nuestra comunidad", ha concluido.

Por su parte, el alcalde de Iznate, Gregorio Campos, ha asegurado que los vecinos llevan toda la semana solicitando una cita con el médico de cabecera y siguen sin poder conseguirla. "Quiero denunciar públicamente el deterioro que está sufriendo la sanidad pública en los pequeños pueblos del interior de la comarca de la Axarquía. Iznate es un pueblo con apenas 900 habitantes, pero con una población de edad avanzada que necesita de ese servicio público a diario. Estamos observando cómo día a día los servicios públicos están más deteriorados. La Junta de Andalucía está abandonando los pueblos", ha finalizado.