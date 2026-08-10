El PSOE alerta de que la Feria de Málaga "corre riesgo de convertirse en parque temático de restaurantes y discotecas"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Mariano Ruiz Araujo, ha reclamado al equipo de gobierno municipal que "escuche las voces de alarma que se están produciendo desde quienes llevan décadas haciendo Feria" y "adopte medidas para proteger el carácter tradicional, familiar y popular del Real Cortijo de Torres".

Ruiz Araujo ha mostrado su preocupación por "una evolución del modelo que está desplazando poco a poco a las casetas de toda la vida para dar cada vez más espacio a establecimientos que funcionan prácticamente como restaurantes o discotecas".

Una "preocupación", han incidido, "que comparte la propia Federación Malagueña de Peñas, que ha rechazado públicamente la mercantilización de las casetas y ha advertido de la necesidad de preservar el modelo tradicional".

"No podemos permitir que la Feria de Málaga termine convertida en un parque temático de restaurantes y discotecas. La Feria tiene que evolucionar y adaptarse a los tiempos, pero sin perder aquello que la hace diferente: nuestras tradiciones, nuestras peñas, las casetas familiares y un espacio en el que puedan disfrutar desde los más pequeños hasta nuestros mayores", ha defendido Ruiz Araujo.

Asimismo, ha considerado "especialmente significativa" la advertencia realizada por el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manolo Curtido, que ha alertado precisamente "del avance del mercantilismo" y del riesgo de que el recinto termine convertido en un "parque temático de restaurantes y discotecas".

Ruiz Araujo ha insistido en que "defender el modelo familiar no significa estar en contra del ocio ni de que existan espacios destinados a los jóvenes, sino garantizar un equilibrio y evitar que el negocio termine imponiéndose sobre la esencia de nuestra Feria".

Por ello, ha reclamado al alcalde que "no espere a que ese modelo desaparezca para reaccionar" y que "refuerce durante esta edición la inspección y el cumplimiento de las ordenanzas, especialmente en las casetas integradas en la denominada pastilla familiar".

"Si quienes representan al movimiento peñista están diciendo públicamente que hay incumplimientos y pidiendo al Ayuntamiento mayor contundencia, el equipo de gobierno tiene la obligación de escuchar y actuar", ha señalado.

Por su parte, el concejal socialista Pablo Orellana ha reclamado que, una vez concluya la Feria de 2026, el Ayuntamiento abra "una reflexión seria y compartida sobre hacia dónde queremos llevar nuestra Feria durante los próximos años".

A su juicio, "no podemos permitir que las entidades y asociaciones que históricamente han dado vida al Real vayan perdiendo terreno frente a un modelo exclusivamente comercial". En este sentido, ha pedido que las peñas y colectivos tradicionales "tengan un papel protagonista en cualquier revisión futura del modelo".

Por último, Orellana ha recordado que la propia Federación de Peñas sostiene que la Feria "debe continuar siendo un espacio de convivencia, cultura y encuentro asentado sobre casetas tradicionales y familiares".

"La Feria no pertenece a los negocios que durante una semana instalan allí su actividad; pertenece a Málaga y a los malagueños. Tenemos que preservar una Feria donde una familia pueda entrar en una caseta, encontrarse con nuestras tradiciones y disfrutar de un ambiente genuinamente malagueño. Modernizar la Feria sí; convertirla en una sucesión de bares, restaurantes y discotecas, no", ha concluido.