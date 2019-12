El PSOE asegura que se perderán en Málaga capital entre 18.000 y 21.600 citas en los centros de salud

Publicado 21/12/2019 13:17:04 CET

El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha asegurado este sábado que entre 18.000 y 21.600 citas se perderán en atención primaria por la reducción al 50 por ciento del turno de tarde en los centros de salud de la capital malagueña durante las fechas navideñas, "lo que provocará la sobrecarga de trabajo en los profesionales sanitarios y el empeoramiento de la atención que recibirán los pacientes y usuarios, todo ello en periodo de alta frecuentación", ha explicado.

Concretamente, en el marco de la celebración del Comité provincial de los socialistas malagueños, Ruiz Espejo se ha referido a la situación de los centros de salud de El Palo, en el que se dejan de atender programas como citologías, cirugía menor o la teledermatología, o a la situación del de Rincón de la Victoria, que cerrará, además, las tardes de los jueves y viernes del 23 de diciembre al 7 de enero, ha indicado.

"Esta falta de atención y los recortes en los centros de salud puede colapsar aún más las urgencias en nuestros hospitales y ya está provocando la demora en las citas de atención primaria en todos los centros de salud, con algunos ejemplos en los que las citas se están trasladando al 3 de enero", ha afirmado.

Para el dirigente socialista, "este deterioro solo está provocando que se deriven pacientes a la sanidad privada, por eso denunciamos este empeoramiento de la sanidad pública y apoyamos las reivindicaciones de los pacientes y usuarios".

"También de los sindicatos que reclaman más profesionales y apoyo a la sanidad pública, así como las reclamaciones para que se lleven a cabo los proyectos que sobre las infraestructuras sanitarias ya estaban programadas. Vamos a defender a la sanidad pública andaluza y malagueña para evitar que, con su deterioro, se esté derivando a la sanidad privada", ha destacado.

EL COMITÉ PROVINCIAL APOYA LA CREACIÓN DE UN GOBIERNO PROGRESISTA

El Comité Provincial del PSOE de Málaga ha apoyado por unanimidad la formación de un Gobierno progresista en España "como respuesta al bloqueo institucional y la falta de alternativa y responsabilidad en la derecha española". Los miembros del comité provincial han respaldado una resolución que el secretario general de los socialistas malagueños, José Luis Ruiz Espejo, ha defendido durante su intervención.

Ruiz Espejo ha apelado al diálogo y al acuerdo para resolver el bloqueo político que vive el país y ha asegurado que el PSOE está "cumpliendo el mandato electoral: liderar la investidura, sin contribución ninguna de la derecha que sigue instalada en el bloqueo más absoluto y está demostrando una total falta de responsabilidad".

De esta forma, ha acusado al PP de ser incapaz de ver más allá de las próximas elecciones y de estar en competición con Vox "en lugar de servir a España". "Una competición peligrosa. Porque prefieren que vayamos a unas terceras elecciones antes de facilitar la investidura de quien ya ha ganado dos veces", ha dicho.

Mientras que de Ciudadanos ha señalado que se espera "aún menos" y que "el camino que ha emprendido conduce a la irrelevancia, que llega en política cuando un partido resulta inútil o desoye a sus electores".

"Los socialistas no somos nacionalistas, en nuestra esencia ideológica no existe ni una brizna nacionalista. Pero cuando existe un desafío político como el que vivimos, la solución no pasa por mirar a otro lado, no pasa por aferrarse al deseo de que el tiempo lo curará, como hizo Rajoy, no pasa por esperar. Pasa por dialogar, siempre con claras líneas rojas, de imperativos políticos tan fuertes como el que nos lleva a ese diálogo. Es la fortaleza de la democracia", ha manifestado

Y por último, ha defendido que el PSOE está cumpliendo su mandato histórico, "que es defender el interés de España, como comunidad de ciudadanos y ciudadanas libres e iguales, y defender a la ciudadanía viva donde viva en el territorio de nuestro país".

Ruiz Espejo ha considerado que el "momento crucial" que vive el país "exige altura de miras y huir del tacticismo y la actitud irresponsable que demuestra la derecha".

"El PSOE está trabajando para dar a España un Gobierno progresista, tal y como pidieron los españoles y las españolas en las urnas el 27 de abril y el 10 de noviembre, y como ha votado nuestra militancia", ha asegurado.

Así, ha defendido un Gobierno progresista que atienda las urgencias sociales, que haga frente a los retos en materia económica y de empleo y garantice el poder adquisitivo de los pensionistas con unas pensiones públicas dignas y sostenibles, que sea feminista y ecologista, sensible a la lucha contra el cambio climático y que con diálogo y acuerdo avance en una resolución al conflicto catalán.

LA SANIDAD PÚBLICA EN MÁLAGA

Por otro lado, Ruiz Espejo ha resaltado que el cambio en el Gobierno andaluz "ha ido a peor" y que si hay un indicador de "pésima gestión" de este gobierno en la Junta ese es la situación de caos y "colapso" en la sanidad pública malagueña.

En este sentido, el Comité Provincial del PSOE de Málaga ha aprobado una resolución denunciando esa situación de caos y colapso de la sanidad pública malagueña como consecuencia de la "nefasta gestión" del Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía; apoyando las reivindicaciones de usuarios, profesionales y sindicatos que reclaman soluciones a las carencias de la sanidad pública malagueña y a la falta de profesionales e infraestructuras programadas y planificadas por el actual Gobierno en la provincia.

Para Ruiz Espejo, "cuanto más ahondamos en la gestión de un año de Gobierno de la derecha en Andalucía más orgullosos tenemos que sentirnos de los años de Gobiernos socialistas en Andalucía".

"Orgullosos de haber contribuido junto a la sociedad andaluza al desarrollo y al progreso de esta tierra. Orgullosos de haber construido de la mano de la ciudadanía una Andalucía abierta, solidaria, acogedora. Una Andalucía referente en servicios y políticas públicas como la educación y la sanidad. Nadie ni nada puede arrebatarnos a los socialistas andaluces ese legado", ha relatado.

De esta forma, ha asegurado que "indignan las mentiras de la derecha, incapaz de asumir la propia alternancia del gobierno como eso, como ejercicio del gobierno y no como oposición de la oposición" y ha acusado a los dirigentes actuales de la Junta de querer "reescribir los años de gobierno del PSOE a base de engaños y mentiras".

Asimismo, ha reconocido que las últimas semanas han sido duras "por la injusticia de las palabras escuchadas contra todo el partido, contra referentes como Pepe Griñán y Manolo Chaves o nuestra compañera Magdalena Álvarez, quienes sólo pretendieron y lograron proteger a cientos de trabajadores despedidos".

"Lo peor en la política vino de la mano de los oportunistas y los ladrones. Que nadie dude de nuestro asco a ese comportamiento. Sufrimos las consecuencias, en todos los sentidos. Pero no quedemos mudos, no dejemos de defender los grandes logros de nuestros gobiernos. Con la misma fuerza que rechazamos y rechazaremos la corrupción en cualquiera de sus formas", ha afirmado.

Además, ha defendido la honorabilidad y la honradez de los ex presidentes, "porque no se han enriquecido y no se han llevado un solo euro", y ha reiterado que no ha habido según la sentencia ni financiación irregular del PSOE ni red clientelar alguna.

Al margen de esto, Ruiz Espejo ha adelantado que el PSOE de Málaga va a reforzar sus estrategias en materia de salud, educación y dependencia a través de sus grupos sectoriales, que va a mantener la igualdad como un pilar del proyecto socialista en colaboración con el movimiento feminista, que va impulsar estrategias provinciales con los proyectos prioritarios como el agua y que se van a crear grupos de trabajo, de reflexión y generación de ideas nuevas en materias como turismo, despoblamiento y transición ecológica y cambio climático.