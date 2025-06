PSOE-A cree que el PP "busca una excusa" con el orden del día "para boicotear" la próxima Conferencia de Presidentes

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PSOE-A y secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha sostenido este martes que el PP "quiere boicotear" la próxima Conferencia de Presidentes convocada para el viernes, 6 de junio, en Barcelona, y "busca una excusa" en el orden del día de la reunión para justificar ese objetivo.

Así lo ha manifestado el diputado socialista en una atención a medios en Málaga, y a preguntas de los periodistas sobre las peticiones que han trasladado los gobiernos autonómicos del PP al Ejecutivo central en relación a la inclusión de una serie de temas en el orden del día de esa Conferencia de Presidentes.

Josele Aguilar ha comenzado subrayando que "el PP pidió la convocatoria de la Conferencia de Presidentes", pero ahora está poniendo "una excusa" para que no se celebre y alimentando "una polémica ficticia", porque al PP "no le importa el orden del día", y "lo que no quiere es que se celebre" esa cita que une al jefe del Ejecutivo central con sus homólogos autonómicos, ha añadido.

Así, el parlamentario socialista ha considerado que los 'populares' quieren "boicotear" esta cita, al igual que ese fue "su comportamiento" en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuando, según ha puesto de relieve Josele Aguilar, los consejeros autonómicos de Hacienda del PP "se levantaron a los cinco minutos" del inicio del encuentro y lo "abandonaron".

"El Partido Popular no está afrontando esta Conferencia de Presidentes pensando en los ciudadanos, sino pensando en los intereses del partido" y, "sobre todo, pensando más en la manifestación que tiene convocada el domingo" en Madrid para "seguir en esa confrontación con el Gobierno de España", según ha denunciado el representante del PSOE-A, que ha insistido así en señalar que "no es un problema del orden del día" lo que ocurre para que no se pudiera celebrar la cita del viernes en Barcelona.

"Que no nos engañen, que los conocemos ya", ha reclamado Josele Aguilar, que ha asegurado que "lo que no quieren" los presidentes del PP es "sentarse a debatir problemas de los ciudadanos, y prefieren seguir en la confrontación".

De igual modo, el parlamentario socialista ha argumentado que en el orden del día de la Conferencia de Presidentes "se incluyen algunas" de las aportaciones que hacen las comunidades autónomas, pero "todas no se puede", porque esa cita "se celebra un día", y "si se incluyeran todas" las propuestas "sería imposible, inabarcable", ha señalado.

Además, Josele Aguilar ha augurado que, "si se incluyeran" todos los puntos del orden del día que plantean los gobiernos autonómicos del PP, "el Partido Popular pondría otra excusa, porque lo que de verdad quiere es boicotear esa reunión", según ha insistido en señalar para denunciar que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo "lo que está buscando es seguir en el escándalo, en la confrontación y no sentarse a debatir los problemas que de verdad afectan a los ciudadanos".

Josele Aguilar ha concluido advirtiendo de que, "si el PP quiere seguir en esa posición irresponsable de boicotear cualquier reunión con el Gobierno de España porque lo que prefiere es la confrontación, ellos solos se van a retratar".