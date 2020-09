El PSOE critica "el desastre de gestión" de la Junta en centros escolares ante la falta de sustitución de docentes

En el CEIP Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre se ha pedido a las familias que no lleven a los niños por la ausencia de profesores

ALHAURÍN DE LA TORRE (MÁLAGA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este jueves "el desastre de gestión" de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en los centros escolares, ante la falta de sustitución de docentes que se encuentran en cuarentena por haber dado positivo por COVID-19.

En el CEIP Clara Campoamor de Alhaurín de la Torre, la secretaria general del PSOE del municipio, Patricia Alba, y Marcos Ruiz Valle, secretario de Educación del PSOE de Málaga, han lamentado la "falta de previsión" de la Junta de Andalucía ante los contagios de COVID-19.

El equipo directivo de este centro, han indicado los socialistas, se ha visto obligado a comunicar por carta a los padres y madres que no lleven a los niños y niñas de Infantil al centro porque "no pueden garantizar la seguridad del alumnado". Esta situación se debe a que, tras el positivo de varios docentes, solo cuenta con tres profesionales para atender a cinco grupos.

"Los docentes enfermos con COVID-19 no han sido sustituidos por otros docentes, con lo que al final y ante la falta de profesorado, los grupos burbujas no existen", ha explicado Alba, quien ha añadido que "no se ha bajado la ratio en ninguna de las clases de este centro".

Incluso, ha agregado la socialista, "se ha llegado al punto de que los padres y madres han establecido turnos para traer a sus hijos e hijas al colegio con un mínimo de seguridad".

Por su parte, Marcos Ruiz ha incidido en que no entienden la "falta de previsión y anticipación de la Junta de Andalucía con el sistema educativo". "Pedimos la sustitución de los docentes con más rapidez, no se puede entender que haya centros que estén sin los profesionales necesarios días y días", ha afirmado.

Al tiempo, ha cuestionado: "¿De qué sirven los grupos burbuja y las medidas de distanciamiento y mascarillas si luego la Junta no cumple con su deber de dotar de medios personales a los centros?".

En esta línea, Patricia Alba ha informado de que también en Alhaurín de la Torre, en el IES Huerta Alta, varios profesores están afectados también por COVID y tampoco han sido sustituidos. De hecho, en este centro "la ratio en bachillerato es de 33 alumnos y alumnas, Hay clases de pupitres no separables y por fila hay seis personas pegadas, con cero centímetros de separación".

Ambos socialistas coinciden en solicitar al Gobierno andaluz la previsión y anticipación "de la que tanto han alardeado pero que en el momento de la verdad no ha llegado".

"Por más dinero que se gaste en publicidad y propaganda el Gobierno andaluz, por más autobombo que realice, lo cierto es que no puede tapar la ineptitud y la inutilidad en todos los ámbitos de gestión pero especialmente en Educación", ha finalizado Alba, quien ha resaltado: "Se ha demostrado una vez más que tenemos un gobierno inoperante e indolente que no sabe estar a la altura de las circunstancias".