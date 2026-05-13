El PSOE critica "el descontrol de plagas" en Málaga y exige al Ayuntamiento "un plan de choque urgente"

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, informa sobre una moción. - PSOE

MÁLAGA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Begoña Medina, ha criticado este miércoles "el alarmante incremento de plagas en la ciudad y el evidente deterioro del servicio municipal de vigilancia y control sanitario ambiental", que "provoca la proliferación de ratas y de mosquitos en todos los distritos de la ciudad".

Ante esta situación, ha informado de que el PSOE llevará a comisión municipal el próximo lunes una moción para pedir al Ayuntamiento "un plan de choque urgente".

"En Málaga estamos sufriendo un deterioro de la gestión del servicio de control de ratas y de mosquitos", ha lamentado Medina, que ha calificado la situación como el resultado de una "nefasta gestión" por parte del Ayuntamiento.

En este punto, ha recordado que el año pasado la concejalía responsable "reconoció el problema y adjudicó un nuevo contrato que prometía duplicar los recursos humanos y técnicos". Sin embargo, ha continuado, "la realidad que viven los vecinos dista mucho de la propaganda institucional".

"Lo que tenemos hoy en día es que seguimos con el mismo problema. ¿Por qué mintió a la ciudadanía malagueña cuando dijo que el nuevo contrato iba a resolver esto?", ha cuestionado la viceportavoz, reclamando saber "por qué nos estamos gastando el dinero en un contrato que no funciona, con un presupuesto que supera los 900.000 euros en un período de ejecución de tres años".

Según la socialista, "la situación ha dejado de ser puntual para convertirse en un problema estructural". Según ha detallado Medina, "vecinos de barriadas como Dos Hermanas, Vistafranca, La Paloma y Puerta Blanca continúan denunciando la presencia constante de roedores en sus entornos, llegando al extremo de que incluso se siguen viendo ratas entrando por las ventanas".

Ha dicho que a estas zonas "se suman otras áreas de Carretera de Cádiz, como las barriadas de Las Delicias, Santa Paula, El Torcal o Pacífico, así como Huelin, los distritos de Cruz de Humilladero, Palma-Palmilla o Ciudad Jardín", donde "la presencia de cucarachas y ratas en parques infantiles, alcantarillas y calles genera una creciente sensación de abandono e inseguridad sanitaria".

MOSQUITOS CERCA DE ZONAS CON AGUA

Por otro lado, Medina ha alertado sobre la proliferación "masiva" de mosquitos tras las últimas lluvias, afectando especialmente a los cauces de los ríos y zonas con charcas.

Como ejemplo ha citado la zona de Guadalmar, "donde los niños del club deportivo y del colegio local están sufriendo la presencia de estos mosquitos a falta de un control que no se está llevando a cabo por parte del equipo de gobierno".

En la moción que se debatirá el próximo lunes en la comisión de Sostenibilidad Medioambiental, la responsable socialista amplía las zonas afectadas a Parque Litoral, Campanillas, Santa Rosalía, Intelhorce, Puerto de la Torre y el entorno del río Guadalmedina.

"Esto ya se ha convertido en una cuestión de salud pública de primer nivel", puesto que, ha recordado Begoña Medina, la expansión del mosquito asociado al virus del Nilo Occidental "ya ha provocado casos graves en otras provincias andaluzas".

Así, para atajar esta "triste realidad que daña la imagen de una ciudad turística como Málaga y afecta al día a día de los ciudadanos", Medina ha pedido además una auditoría del servicio contratado y que se presenta un informe detallado en el plazo de un mes "para determinar el grado real de cumplimiento del contrato".

También, junto al plan de choque "inmediato" contra plagas urbanas en los meses de mayor incidencia, los socialistas piden que "se intensifiquen las labores preventivas en cauces y zonas estancadas, además de la creación de un mapa público de incidencias, accesible desde la web municipal".