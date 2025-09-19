El PSOE culpa al alcalde de Málaga de "abandonar a los universitarios y tensionar aún más" el mercado del alquiler

El portavoz del grupo municipal socialista, Daniel Pérez, y otros ediles del PSOE, a las puertas del Ayuntamiento de la capital. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha culpado este viernes al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y al responsable de Vivienda, el edil Francisco Pomares, de "abandonar a los universitarios y tensionar aún más el mercado del alquiler".

El socialista ha exigido a Pomares que se retracte de sus palabras en las que, según el socialista, el edil del equipo de Gobierno 'popular' responsabilizó durante la comisión de Derechos Sociales, a la Universidad de Málaga (UMA) por la falta de alquileres asequibles para sus estudiantes, puesto que hay 3.000 plazas en residencias universitarias de la ciudad, mientras que son más de 12.000 los estudiantes que buscan alojamiento.

Pérez ha criticado la actitud de Pomares, "que ha culpado a la UMA de esta situación cuando la responsabilidad es municipal y autonómica", ha explicado. "Ya está bien de culpar a terceros. Ni la UMA ni los estudiantes tienen la culpa. La responsabilidad es del Ayuntamiento de Málaga y de la Junta de Andalucía, que no están haciendo nada", ha recalcado.

En atención a medios, Daniel Pérez ha señalado que tanto De la Torre como Pomares son "los máximos responsables de una crisis habitacional que no es fruto de la casualidad, sino de años de falta de planificación".

Según el portavoz socialista, "el Ayuntamiento de Málaga no ha hecho su trabajo en materia de vivienda. Es más, ha puesto alfombra roja a la especulación, como estamos viendo con la proliferación de pisos turísticos y con la ausencia de una apuesta clara por la construcción de vivienda pública", ha explicado.

Así, ha señalado que cada año unos 12.000 estudiantes llegan a Málaga para cursar estudios en la universidad pública, mientras que "solo hay unas 3.000 plazas en residencias universitarias, lo que genera una enorme presión sobre el mercado del alquiler".

A esto se suma, según el portavoz socialista, la futura implantación de universidades privadas, que "de no ir acompañadas de residencias propias, van a agravar todavía más el problema de la vivienda en la ciudad".

El portavoz socialista ha advertido que la falta de planificación está expulsando población de la capital. "En 2023, 23.000 malagueños se marcharon de la ciudad por no poder comprar ni alquilar una vivienda. Esa es la verdadera radiografía de un problema que lleva la firma del señor De la Torre y de su concejal de Vivienda", ha dicho.

Por último, Pérez ha exigido que el Ayuntamiento de Málaga obligue a las nuevas universidades privadas que se instalen en la ciudad a contar con residencias universitarias propias, como condición imprescindible para evitar una mayor tensión sobre el mercado de alquiler.

De hecho, el grupo socialista ya presentó hace pocos meses una moción de pleno en esta línea. "La falta de planificación y la permisividad con la especulación son las que están detrás de esta crisis habitacional. Y es el alcalde quien debe asumir su responsabilidad en lugar de mirar hacia otro lado", ha zanjado Daniel Pérez.