El PSOE destaca que el Ingreso Mínimo Vital "protege ya a más de 111.000 malagueños"

La portavoz del PSOE de Málaga y parlamentaria andaluza, Ana Villarejo, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Málaga y parlamentaria andaluza, Ana Villarejo, ha destacado el impacto del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en la provincia, "donde en julio alcanzó a 111.199 personas integradas en 37.922 hogares, con una nómina mensual de más de 21 millones de euros".

"El Gobierno de España cumple una vez más con nuestra provincia. En Málaga tenemos un verdadero escudo social que protege a miles y miles de familias. Un escudo social que no se queda en palabras", ha señalado.

Villarejo ha valorado especialmente la dimensión de género de esta prestación, ya que el 73,3% de sus titulares en Málaga son mujeres. "Para el PSOE la protección social es un derecho y el IMV está dando estabilidad a muchas mujeres que asumen la principal responsabilidad económica y de cuidados de sus familias", ha afirmado en un comunicado.

De igual modo, la parlamentaria socialista ha destacado que "esta protección resulta especialmente importante en los hogares monoparentales, donde las dificultades económicas tienen un mayor impacto".

Asimismo, ha subrayado además que la infancia constituye "una prioridad para el Gobierno de España". En Málaga, 25.545 hogares reciben el Complemento de Ayuda a la Infancia, una prestación vinculada al IMV que refuerza la protección de las familias con hijos e hijas.

"No podemos olvidar la pobreza infantil, porque ningún niño ni ninguna niña debería tener condicionado su futuro por la situación económica de su familia o por el lugar donde haya nacido. Este es el verdadero escudo social: garantizar la igualdad de oportunidades para nuestros niños y nuestras niñas", ha señalado.

En este sentido, ha destacado que el IMV "se ha consolidado como una herramienta de protección frente a la pobreza y la exclusión social y que su cobertura alcanza ya a más de 111.000 personas en la provincia".

"Mientras el Gobierno de España amplía esta protección social y llega cada vez a más familias, tenemos una Junta de Andalucía que ha dejado morir sus propias políticas de protección, ha burocratizado las ayudas y ha recortado los servicios sociales", ha criticado.

Al respecto, la también parlamentaria andaluza ha contrapuesto el modelo del Gobierno de España con la gestión del Ejecutivo andaluz, presidido por Juanma Moreno. "Mientras Moreno se dedica a la confrontación, el Gobierno de Pedro Sánchez dedica más de 21 millones de euros cada mes a que ninguna familia malagueña se quede atrás. Proteger a la infancia no es un eslogan, son los 25.545 hogares de Málaga que hoy reciben el complemento de ayuda para sus hijos gracias a un Gobierno socialista", ha afirmado.

Por último, ha defendido que "estos datos demuestran la importancia de contar con políticas públicas que garanticen derechos y protejan a las familias cuando más lo necesitan".

"Esa es la gran diferencia: para el PSOE la protección social es un derecho, mientras que para el Partido Popular y Moreno Bonilla se ha convertido solamente en burocracia y abandono. El Gobierno de España está poniendo recursos donde están las necesidades y construyendo un verdadero escudo social para miles de familias malagueñas", ha concluido.