El PSOE destaca el trabajo de la Junta en la transformación cultural de Málaga

Publicado 08/11/2018 16:29:36 CET

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSOE de Málaga y secretario provincial, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado este jueves el trabajo de la Junta de Andalucía para "impulsar la transformación de Málaga".

Así, en un reparto informativo en el mercado de Atarazanas de la capital junto al consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, y el candidato socialista a la alcaldía de la capital, Daniel Pérez, ha afirmado que las bases del desarrollo cultural y económico de Málaga "han sido puestas por los socialistas en el gobierno regional y son las que sirven para relanzar el proyecto de Andalucía de cara al futuro".

A su juicio, estas medidas han permitido que la ciudad haya tenido "una auténtica evolución urbanística, social y cultural en los últimos años gracias a proyectos como la puesta en marcha del Museo Picasso hace 15 años, el Teatro Romano y el Palacio de la Aduana que conforman un triángulo de oro que, junto a la recuperación del Palmeral de las Sorpresas y del Puerto de Málaga son obra de gobiernos socialistas en Andalucía".

"Todos ellos han logrado que Málaga sea un referente cultural y en las políticas urbanísticas de recuperación del casco histórico", ha afirmado.

"Estas propuestas queremos trasladarlas, recoger inquietudes e impulsarlas en el futuro, creemos que gran parte del futuro de la ciudad está en juego y, por tanto, el próximo día 2 de diciembre la ciudad de Málaga tiene que jugar un papel importante apostando por un proyecto socialista y progresista como el que representa Susana Díaz", ha concluido.

Por su parte, Miguel Ángel Vázquez ha recordado que la ciudad "ha cambiado de sino con la llegada de instalaciones culturales como el Museo Picasso".

"Málaga hoy es la ciudad de los museos y de la cultura, de una cultura que no solo desarrolla sociedades más libres y democráticas sino que es un motor económico", ha expresado, refiriéndose, además, a nuevos proyectos previstos, entre los que ha citado el Auditorio de Málaga o la restauración del Convento de la Trinidad, "que van a permitir que la cultura siga siendo el eje de transformación de la ciudad y de la provincia".

Vázquez ha señalado que se debe "reconocer el compromiso del Gobierno andaluz con Málaga, no hay un solo proyecto importante en la provincia en la que no participe el Gobierno andaluz". Frente esta apuesta del PSOE, ha situado al PP, "que con el Gobierno de Rajoy nos ha dado la espalda castigándonos y con una menor financiación, reduciendo las inversiones en infraestructuras, poniendo todo tipos de trabas para que los servicios públicos no pudieran funcionar en condiciones y, aún así, podemos presentar una cartera de servicios que es positiva para Andalucía".