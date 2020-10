El PSOE en la Diputación reclama a la Junta medidas y un gran acuerdo para mantener y mejorar la ayuda a domicilio

MÁLAGA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Málaga presentará la próxima semana en la Comisión de Servicios a la Ciudadanía una moción para que la institución inste a la Junta de Andalucía a poner en marcha medidas y un gran acuerdo social y político para mantener el servicio de ayuda a domicilio y mejorarlo.

En la moción, consultada por Europa Press, los socialistas recuerdan que Andalucía es la comunidad autónoma donde más personas perciben esta ayuda. Así, a 31 de julio de 2020, hay 90.267 personas que tienen reconocido este derecho como programa individual de atención y supone el 37 por ciento de las prestaciones reconocidas en toda España.

Dada su importancia, solicitan garantizar la "total y completa financiación" de este servicio por parte de la Administración andaluza a las personas que lo tengan reconocido y que el coste por hora se eleve de los 13 euros actuales a 16 a partir del 1 de enero de 2021 y 18 en 2023. Y demandan que dicho aumento del coste revierta de forma directa en un incremento salarial para las trabajadoras del servicio.

El PSOE pide impulsar la gestión de este servicio mediante el concierto social, garantizar la mejora de las condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras de dicho servicio, no limitar a diez horas al mes la ayuda de las personas en Grado 1, incrementándolas automáticamente hasta 20 sin necesidad de solicitud de las personas ya atendidas.

MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES

En la moción, subrayan que esta prestación ha creado, además, "un gran número de puestos de trabajo, especialmente mujeres y en el ámbito rural, consolidando la presencia en el territorio con empleo y calidad en la atención". Sin embargo, aluden a las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio y los "incumplimientos de convenio, el retraso en el pago de salarios, la falta de estabilidad laboral y, en algunos casos, la reducción del número de horas en sus contratos".

Esta financiación se articula a través de convenios de colaboración suscritos entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, en municipios con población superior a 20.000 habitantes, o las Diputaciones provinciales, ajustados al modelo previsto, que determinan la forma de realizar las transferencias correspondientes a las aportaciones de Andalucía. Mediante estos convenios, las corporaciones locales y diputaciones provinciales asumen la organización del programa y tienen potestad para gestionarlo de forma directa o indirecta.

A efectos de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio prestado a las personas que lo tengan reconocido, el coste/hora máximo del mismo queda fijado en 13 euros, una cantidad que recuerdan los socialistas en la moción "no ha aumentado en todos estos años, principalmente motivado por los recortes producidos en la financiación por parte de los reales decretos del gobierno del Partido Popular del año 2012".

"Bajo la excusa de garantizar la sostenibilidad del sistema, los recortes debilitaron además la intensidad de la acción protectora disminuyendo el número de horas de ayuda a domicilio, lo que ha supuesto una prestación devaluada respecto a la que fue diseñada en un inicio", critican.

En los últimos años, no obstante, indican desde el PSOE que han mejorado "tímidamente" las condiciones laborales de las profesionales del Servicio de Ayuda a Domicilio, "siendo el avance más importante el previsto en el VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, habiéndose aprobado con fecha 28 de febrero de 2019 la revisión y tablas salariales 2019".

En la actualidad, sin embargo, diversas centrales sindicales están denunciando las licitaciones de Ayuda a Domicilio, "ya que se debe cumplir escrupulosamente la normativa que regula la contratación de servicios públicos, y esto implica que los costes salariales, que marca el VII Convenio colectivo deben estar contenidos en los contratos".

Según el PSOE, esto está generando "un grave problema a los ayuntamientos andaluces, la mayoría de los cuales no pueden asumir la diferencia entre la financiación recibida por parte de la Junta de Andalucía y el precio marcado en la licitación que debe garantizar la total cobertura de los costes salariales, además del beneficio industrial, entre otros".

Esta realidad está llevando a que empresas contratistas manifiesten su voluntad de no prorrogar los contratos, la suspensión de los procedimientos para proceder a la adjudicación de unas nuevas contrataciones, procedimientos de adjudicación anulados por el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, etcétera. Y, según el PSOE, el Gobierno autonómico "no ha iniciado ningún tipo de debate o reflexión para resolver esta situación que afecta no sólo a la seguridad jurídica de los contratos sino a la obligación de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio".

Añaden que con la pandemia del COVID-19 se ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados y, especialmente, "la necesidad de mantener y consolidar el sistema de Dependencia y el Servicio de Ayuda a domicilio". Además, "hoy más que nunca el cumplimiento de las medidas de prevención en riesgos laborales son imprescindibles, por lo que debemos combatir la precariedad laboral y garantizar la seguridad de las personas usuarias y de las personas que las atienden".

El PSOE demanda más control de este servicio por parte de la administración pública, dignificar las condiciones laborales de las plantillas y que la Junta de Andalucía "tome medidas y actúe con prontitud, cumpliendo con sus obligaciones legales y haciéndose eco de las reivindicaciones de los ayuntamientos y diputaciones a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que ven con auténtico temor la falta de respuesta de la administración autonómica".

"Es urgente alcanzar un gran acuerdo social y político para el mantenimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio en Andalucía", exige la moción del PSOE.