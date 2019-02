El PSOE exige al alcalde de Málaga el cese de dos ediles y el gerente de Urbanismo tras la denuncia de la Fiscalía

Publicado 01/02/2019 14:30:36 CET

MÁLAGA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha exigido este viernes al alcalde de la ciudad, Francisco De la Torre, el cese de los ediles del gobierno municipal Francisco Pomares y Teresa Porras, y del gerente de urbanismo, José Cardador, ante la denuncia de Fiscalía.

"En los últimos meses denunciamos cómo, supuestamente, en Urbanismo se trabajaba al margen de la legalidad, se modificaban o se dejaban morir expedientes, se le pedía a los funcionarios que 'mirasen para otro lado' y se sancionaba y castigaba a quien no obedecía. Ante esto no cabe otra lectura que actuar con contundencia: la corrupción no puede ni debe ser tolerada", ha afirmado.

El socialista ha explicado que "fueron los propios funcionarios quienes denunciaron estas injerencias, este entramado que entorpecía a propósito la labor fiscalizadora de la GMU y cómo, si no estaban de acuerdo con estas órdenes, se les cesaba de su puesto y se les condenaba al ostracismo, mientras el alcalde era perfecto conocedor de todo lo que sucedía".

En este sentido, ha recordado, en un comunicado, que fue el Partido Socialista quien aportó "pruebas sólidas de manipulación del foliado en los expedientes a la fiscalía, así como cambios en las bases de datos o las instrucciones, por escrito, para poder interferir, por parte de cargos de confianza y políticos, en los expedientes sancionadores abiertos".

"Ha quedado adecuadamente demostrado de cara a la justicia que hay base indiciaria suficiente para demostrar que hubo prevaricación y tráfico de influencias, tal y como acaba de refrendar con su denuncia la fiscalía", ha señalado Pérez.

Por estos motivos, ha exigido al alcalde "que cese de inmediato a Pomares, Porras y Cardador de sus funciones, de igual modo también exigimos esa postura a su socio de gobierno, Ciudadanos, ya que esta formación ha firmado con el Partido Popular un documento donde muestran tolerancia cero ante este tipo de corrupción política".

"Confiamos en que así lo hagan, de lo contrario demostrarán que los que firmaron es simple y llanamente papel mojado", ha sostenido el socialista.