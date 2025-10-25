El PSOE exige que "atienda las demandas históricas" de Granja Suárez "tras 30 años de abandono"

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha exigido al PP y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que "atiendan de una vez por todas las demandas históricas" de Granja Suárez "tras treinta años de abandono".

El concejal socialista Jorge Quero ha criticado que "para el alcalde solo existe la Málaga de los pisos a un millón de euros, mientras los barrios obreros se hunden en el abandono". "La Málaga de los malagueños, la de las barriadas como Granja Suárez, Miraflores, El Bulto o El Perchel, solo aparece en la agenda municipal cuando hay oportunidad de hacer caja o recalificar suelo. No queremos más rascacielos y pisos de lujo, queremos unos barrios bien atendidos y en condiciones dignas", ha apostillado.

"Granja Suárez es hoy el símbolo del abandono: calles sin pasos de peatones, basura acumulada, un transporte público insuficiente y vecinos mayores, que se ven obligados a bajar cuestas imposibles para tirar la basura porque el Ayuntamiento lleva 30 años sin ofrecer una solución", ha lamentado el socialista, al tiempo que ha reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular "un plan integral de movilidad, limpieza y servicios básicos para esta barriada".

Además, ha urgido al Consistorio a poner en marcha de nuevo los talleres ocupacionales para las personas mayores, que, "de un día para otro han dejado de recibir sus clases de gimnasia y memoria, actividades esenciales para un envejecimiento activo y saludable".

Quero ha insistido en un comunicado en que "lo que está ocurriendo en Granja Suárez se repite en muchos barrios de Málaga". Así, ha lamentado que esta critica llega cuando se cumplen 60 años de la barriada Miraflores de los Ángeles, con la que comparte distrito. "Otro barrio más que lleva décadas sufriendo la desidia del equipo de gobierno. Es lo que pasa cuando quien gestiona solo tiene ojos para el negocio fácil. Hay una Málaga que se vende al turismo y a la especulación, y otra que se cae a pedazos".

"Los socialistas vamos a seguir denunciando este modelo injusto que convierte a miles de vecinos en ciudadanos de segunda", ha añadido el concejal.

Por su parte, Felipe Rama, representante de la Asociación de Vecinos Solidaridad de Granja Suárez ha enumerado los principales problemas que sufre el barrio.