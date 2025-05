El PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga que atienda las "demandas históricas" de los vecinos de Monte Dorado

MÁLAGA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha visitado el Camino del Colmenar, a su paso por la barriada de Monte Dorado en el distrito de Ciudad Jardín, tras las críticas de los vecinos "que se enfrentan cada día a la desidia del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga".

"Monte Dorado es un ejemplo claro de cómo barrios enteros de la periferia de Málaga han sido olvidados. Los vecinos, en su mayoría personas mayores y pensionistas, viven a diario una situación de dejadez municipal en la recogida de basura, limpieza, poda y mantenimiento de infraestructuras. Por más veces que lo denunciemos, el PP sigue sin atender estas demandas históricas de la barriada", ha criticado la concejala socialista Rosa del Mar Rodríguez.

Rodríguez ha recordado que gran parte de este barrio fue un regalo que hizo la propietaria de los terrenos al Ayuntamiento de Málaga, a cambio de que no se le cobrara a los vecinos los gastos de urbanización: "Esa promesa no se ha hecho realidad y el Consistorio pide a los vecinos un coste enorme que no pueden asumir, eso hace que Monte Dorado se encuentre en una especie de limbo en tierra de nadie". A ello se suma la falta de equipamiento del mismo y "el poco que hay, como un campo de fútbol, está en un estado tan desastroso que no se puede utilizar".

No solo es este abandono el que preocupa a los vecinos y vecinas de la barriada. Como apunta la socialista, "la dejadez del equipo de gobierno está obligando a muchos vecinos a desplazarse por caminos en mal estado, sin aceras ni la iluminación adecuada, con el peligro que ello conlleva". Se trata del Camino del Colmenar, más conocido por los vecinos como "la carretera de la muerte", que tras años de lucha ha sido parcialmente arreglado: "Nos encontramos ante una chapuza más de este Ayuntamiento, porque no se han tomado las medidas suficientes para acabar con la peligrosidad de la vía".

En este sentido, el vecino Miguel Campos ha expresado su preocupación tras las obras ejecutadas, porque "aún persisten tramos sin protección, contenedores mal ubicados y problemas en las rejillas del alcantarillado, que provocan acumulaciones de agua y barrio en las calles".

Además, ha denunciado la falta de respuesta por parte del distrito y del Ayuntamiento ante las reclamaciones vecinales: "Hemos hablado en los plenos con el concejal del distrito, Avelino Barrionuevo, pero nos dice que no quiere saber nada, que una parte corresponde a El Palo y otra, ya mínima, al distrito Centro. Y yo siempre digo lo mismo, que estamos dentro de Málaga capital, me da igual qué distrito sea, pero es el Ayuntamiento y Urbanismo quienes tienen que hacer la obra correspondiente".

La peligrosidad del Camino del Colmenar se ve aumentada por la falta de acerado en un tramo de 30 metros y un bidón de basura que interrumpe el paso: "Esto obliga a cualquier persona a echarse a la carretera con riesgo de atropello mortal. No puede pasar ni un carrito de compra, ni una persona en silla de ruedas, se tienen que echar a la calzada y es un tramo donde los vehículos circulan con bastante velocidad", ha advertido Miguel Campos.

Asimismo, ha criticado que tras las obras de calle El Oboe los contenedores de basura no han sido recolocados en su sitio, "obligando a los mayores a recorrer más de 300 metros cuesta arriba para depositar sus residuos".

Por tanto, Rosa del Mar Rodríguez ha exigido al alcalde y al equipo de gobierno que "escuchen y atiendan estas demandas vecinales, muchas ellas históricas, y que dejen de darle la espalda", porque "los vecinos y vecinas de los barrios periféricos también merecen vivir en condiciones dignas y seguras".