El PSOE exige al Ayuntamiento de Málaga que desista de permitir la instalación de gasolineras cerca de viviendas

Los concejales del grupo socialista Daniel Pérez y Mariano Ruiz con vecinos de La Pelusa. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista ha solicitado al equipo de gobierno del PP "actuar con contundencia" para impedir "que continúen proliferando actividades contaminantes a escasos metros de viviendas" en Málaga, después de conocerse el cierre de la gasolinera de la calle Escritora Carmen Bravo Villasante, en urbanización Los Rosales del distrito de Churriana, por carecer de documentación esencial, tras más de dos años de protestas vecinales y varias manifestaciones en las que participaron concejales socialistas.

En este sentido, el concejal socialista Salvador Trujillo ha pedido al equipo de gobierno que aclare si la empresa gestora de la estación de carburante ha presentado ya la documentación requerida por el Ayuntamiento "y si existen denuncias adicionales", más allá de las urbanísticas, relacionadas con contaminación acústica o lumínica.

"Queremos copia íntegra del expediente, de los informes municipales y de toda la documentación solicitada y recibida. La ciudadanía tiene derecho a saber qué está pasando y por qué se permite operar a estas instalaciones sin garantías, cuando afectan directamente al descanso y la salud de familias que viven a pocos metros", ha señalado Trujillo.

El edil ha recordado que este caso "no es aislado", sino parte de un patrón "cada vez más preocupante" por parte del Ayuntamiento de Málaga, que es "el de imponer a familias que respiren en sus casas sustancias contaminantes y cancerígenas", porque "ya lo vivimos en Churriana, en Las Peñuelas o en La Pelusa", éste último caso en el distrito Este.

"Al final, nos encontramos a barrios enteros alzándose contra gasolineras que se quieren colocar literalmente en la puerta de sus casas, ignorando sus advertencias sobre el riesgo de respirar benceno y otros compuestos tóxicos", ha denunciado el socialista.

En esta sintonía se ha manifestado el responsable de Ordenación Urbanística y del distrito Este en el grupo socialista, Mariano Ruiz, que ha acompañado a los vecinos de La Pelusa, en El Palo, que han ganado la batalla a un empresa "que pretendía colocar una gasolinera a menos de 50 metros de centenares de viviendas, de una residencia de mayores y de varios centros educativos".

Según Ruiz, "los vecinos lo han dicho por activa y por pasiva. No quieren convivir con emisiones contaminantes que ponen en peligro su salud y con el trasiego de coches que alteran su descanso. El Ayuntamiento debe dejar de mirar hacia otro lado". El socialista ha explicado que esta iniciativa ha contado con hasta tres informes desfavorables por parte de la Junta de Andalucía, por lo que "no se entiende el empecinamiento del PP en permitirla allí".

"Este Ayuntamiento está siendo excesivamente permisivo, cuando no directamente colaborador, retorciendo procedimientos administrativos para permitir instalaciones que perjudican el bienestar y la salud de los barrios", ha afirmado Ruiz sobre el caso de La Pelusa, cuya asociación de vecinos, Gálica, ha difundido una carta abierta al fundador de Petroprix después de que la Delegación de Medio Ambiente haya rechazado por tercera vez la instalación de una estación de suministro de combustible de bajo coste en la calle Potosí.

"Los vecinos recuerdan que el empresario recibió sus datos personales cuando reunieron 4.000 firmas contra el proyecto", y apelan a unas declaraciones suyas en El País donde afirmaba que ya gana suficiente dinero y que busca "gente seria y honesta" a la que ayudar, ha explicado el concejal socialista Mariano Ruiz.

En la citada misiva le piden que done o acepte la expropiación del solar y también le solicitan "que colabore para reconvertir la parcela en un espacio ciudadano con árboles, juegos infantiles y zonas de encuentro para el barrio", algo a lo que se comprometió la propia responsable de Urbanismo del Ayuntamiento en el transcurso de una comisión municipal si la gasolinera no conseguía licencia.

Mariano Ruiz ha agregado que "el Ayuntamiento debe decidir de qué lado está. Si con los vecinos o con quienes quieren instalar actividades molestas y contaminantes en medio de las zonas residenciales". El socialista ha reclamado un giro total en la actitud del gobierno municipal. "Un ayuntamiento comprometido debe ser combativo, firme y estar siempre al lado de sus vecinos, luchando por el interés general. Esta forma de actuar tiene que cambiar".