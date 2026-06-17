PSOE exige una investigación en el Parlamento por "el trato degradante a las mujeres con endometriosis en Málaga"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, junto con la presidenta de ENDOSUR FEM, Ana Ferrer - PSOE

MÁLAGA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Málaga ha exigido este miércoles "transparencia, una investigación" en el Parlamento andaluz y "la adopción de medidas urgentes ante la situación que sufren las mujeres con endometriosis en el Hospital Materno Infantil de Málaga".

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha reclamado al Gobierno de Juanma Moreno, al Servicio Andaluz de Salud y a la Consejería de Salud que expliquen "qué ha pasado" en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional y en la unidad de endometriosis.

Aguilar ha anunciado que los socialistas llevarán este asunto al Parlamento de Andalucía para "exigir una investigación clara y rigurosa" que "determine qué ha ocurrido en este servicio, quién recibió las denuncias realizadas durante años por las asociaciones de pacientes, cuántas denuncias se presentaron, cuándo se recibieron y qué se hizo con ellas".

"Nos tememos que esas denuncias se dejaron guardadas en un cajón y que no se adoptó ninguna medida ante una situación de extrema gravedad", ha afirmado.

También ha reclamado medidas "urgentes" para que la unidad de endometriosis "se actualice, se ponga al día y vuelva a prestar el servicio que las mujeres necesitan".

"Con la salud de las mujeres no se juega. Es inhumano que a mujeres afectadas por una enfermedad tan dolorosa, incapacitante e invalidante como la endometriosis se les esté dando este trato degradante por parte del Servicio Andaluz de Salud y de la Junta de Andalucía", ha señalado.

El responsable socialista ha subrayado que las denuncias realizadas por Endosur FEM, la Asociación Andaluza de Endometriosis y Salud Femenina, "son muy graves" y "se vienen produciendo desde hace años". "Hablamos de mujeres con listas de espera absolutamente inasumibles, de pacientes que llevan más de 900 días esperando una intervención quirúrgica compleja y de un servicio que fue ejemplar y que ha sido llevado a cotas inaceptables de deterioro", ha apostillado.

Aguilar ha incidido en que esta situación "no tiene nada que ver con los profesionales del Hospital Regional Universitario de Málaga, que son ejemplares", sino con "el abandono al que el Gobierno de Juanma Moreno ha sometido al servicio de endometriosis".

"Este servicio fue un referente y el Servicio Andaluz de Salud puede volver a hacerlo bien porque ya lo hizo. Lo que no se puede permitir es que el Gobierno de Juanma Moreno mire hacia otro lado ante las denuncias de las mujeres", ha concluido.

Por su parte, la presidenta de Endosur FEM, Ana Ferrer, ha asegurado que a las pacientes "les da igual si el jefe del servicio ha dimitido o lo han dimitido", porque "la única realidad es que este servicio pasó de la excelencia, con una nota de 8,5, a un miserable y triste 3,7".

Ferrer ha criticado que la unidad de endometriosis del Materno Infantil "era una unidad de referencia para Andalucía oriental en cirugía compleja y ha criticado que haya dejado de realizar adecuadamente ese tipo de intervenciones, pese a los casos graves trasladados por las pacientes".

Ferrer ha afirmado que las asociaciones llevan denunciando desde 2021 y 2022 esta situación ante el SAS y la Consejería de Salud, "incluyendo irregularidades en pruebas diagnósticas, listas de espera y quirófanos multidisciplinares". "El SAS tenía conocimiento de todo esto. Lo único que pedimos es una explicación de por qué, conociendo todo esto, lo ha permitido", ha manifestado. Por ello, ha reclamado una auditoría externa que clarifique todo lo ocurrido en el Hospital Materno Infantil. "Con la salud de las mujeres no se juega", ha concluido.