El PSOE exige a Moreno "la apertura íntegra" del Hospital de Estepona (Málaga)

MÁLAGA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Estepona (Málaga), Emma Molina, y la secretaria de Salud del PSOE de Málaga, Carmen Martín, han exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "la apertura completa del Hospital de Estepona y el fin del desmantelamiento progresivo" de la sanidad pública andaluza".

Emma Molina ha criticado que el hospital "sigue sin abrirse íntegramente a pesar de haber sido financiado por los vecinos y vecinas de Estepona". "El Partido Socialista no deja de reivindicar su apertura total. Moreno Bonilla prometió un hospital de alta resolución con hospitalización e intervenciones quirúrgicas menores, pero la realidad es que solo funcionan siete u ocho especialidades de las veinte previstas, el centro está casi vacío y muchas urgencias se derivan al Costa del Sol porque no se pueden realizar analíticas ni pruebas diagnósticas más allá de las diez de la noche", ha criticado.

De esta forma, ha recordado que el acuerdo inicial con la Junta, bajo gobiernos socialistas, garantizaba la dotación de personal y equipamiento, "pero Moreno Bonilla recortó y paralizó su desarrollo". "Mientras tanto, más de 6.000 personas esperan una intervención quirúrgica en el Hospital Costa del Sol, con una media de 128 días de demora, y 37.000 malagueños y malagueñas aguardan su primera cita con un especialista. Es una auténtica vergüenza", ha subrayado.

Molina también ha lanzado un mensaje al alcalde de Estepona: "Le pido que deje de mirar hacia otro lado y exija al presidente de la Junta la apertura íntegra del hospital, porque fueron los esteponeros quienes lo pagaron. Su silencio lo hace cómplice del deterioro de la sanidad pública en nuestro municipio".

FALLOS EN LA DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA

Por su parte, Carmen Martín ha advertido sobre el "grave deterioro de la sanidad pública andaluza" bajo el Gobierno de Moreno Bonilla, "que presume de presupuestos históricos mientras recorta servicios y trasvasa fondos a la sanidad privada con la excusa de reducir listas de espera".

"La realidad es que las listas de espera no bajan de los dos millones de personas en Andalucía. En Málaga, además, aumentan tanto los pacientes como los que están fuera del plazo de garantía y los días de demora media", ha afirmado.

La responsable socialista de Salud ha señalado que "Moreno Bonilla llegó a decir que no había listas de espera oncológicas, pero miente: han aumentado en el último año". Y ha alertado de la gravedad del fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama, "un programa que funcionó perfectamente durante casi treinta años hasta que el PP empezó a privatizarlo y recortar personal técnico y radiólogos".

"Nos preocupa enormemente que haya mujeres que, dos años después de hacerse las pruebas, no hayan recibido los resultados ni la información médica correspondiente. Le exigimos al presidente de la Junta que actúe con responsabilidad, que informe con transparencia y que depure responsabilidades, empezando por la consejera de Salud", ha dicho Martín.

"La deshumanización de la atención sanitaria que está viviendo Andalucía tiene un responsable: Juanma Moreno Bonilla. Y el PSOE no va a dejar de denunciarlo", ha concluido.