PSOE exige a Moreno que "debe revertir recortes de su gestión con los más de 31.000 millones que llegarán del Gobierno"

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, en una imagen de archivo. - PSOE

MÁLAGA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "destine los más de 31.692 millones que recibirá Andalucía del Gobierno de España por las entregas a cuenta en 2027 a revertir los recortes de su gestión en Andalucía y, especialmente, en la provincia de Málaga".

En concreto, Aguilar ha lamentado que "cuando nuestra tierra recibe más que nunca del Gobierno central por las entregas a cuenta, entre 6.000 y 7.000 millones de euros más al año que lo que se recibía con Mariano Rajoy, es inexplicable que estemos en la actual situación de deterioro de los servicios y políticas públicas en la región", ha dicho.

Al respecto, Aguilar ha valorado "el compromiso del Gobierno de España con la financiación de Andalucía y con la prestación de los servicios públicos".

"Son más de 31.000 millones de euros que llegarán a Andalucía en 2027 y que tienen que servir para mejorar la vida de los malagueños y malagueñas. Juanma Moreno Bonilla tiene ahora recursos para revertir los recortes que ha aplicado durante años en nuestra provincia", ha añadido.

En este sentido, ha reclamado en un comunicado que "una parte prioritaria de estos recursos se destine a recuperar la sanidad pública malagueña, después de un verano marcado por el cierre de 43 centros de salud por las tardes, la reducción de camas hospitalarias y la pérdida de actividad quirúrgica, además de unas listas de espera que alcanzan demoras de hasta 836 días para una radiografía".

"El presidente de la Junta no puede tener ninguna excusa para que el tercer Hospital siga retrasado, para mantener centros de salud cerrados por las tardes, para que nuestros hospitales comarcales sufran colapsos, para que un paciente tenga que esperar cientos de días para una prueba diagnóstica o para que sigan aumentando las agresiones a personal sanitario por la falta de personal de seguridad en la mayoría de los centros de salud de la capital", ha lamentado y ha añadido que "ahora Moreno tiene dinero para reforzar la sanidad pública andaluza y malagueña y debe hacerlo".

En educación y universidad, Aguilar ha exigido que los nuevos recursos permitan recuperar unidades públicas eliminadas, reforzar la Formación Profesional pública y garantizar una financiación suficiente para la Universidad de Málaga.

"No es razonable que mientras llegan más recursos del Gobierno de España se sigan cerrando aulas en los colegios e institutos, eliminando ciclos de FP en nuestros municipios rurales para beneficiar a empresas privadas o manteniendo a la Universidad de Málaga en una situación de infrafinanciación. La Junta tiene que utilizar el dinero para fortalecer los servicios públicos, no para seguir deteriorándolos con el único objetivo de hacer negocio", ha defendido.

Asimismo, el también portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha reclamado inversiones en infraestructuras y movilidad, "sobre todo ante los retrasos que acumulan proyectos estratégicos para la provincia".

"Málaga necesita que se aceleren las infraestructuras que llevan años esperando: la ampliación efectiva del metro al PTA o a El Palo y Rincón de la Victoria, la mejora de la A-357 y de la A-397, entre otros, y un transporte metropolitano digno que sirva a todos los municipios, no solo a los que están gobernados por el PP. No podemos aceptar que una provincia que aporta tanto crecimiento y que va a recibir recursos récord siga sufriendo el tren del olvido por parte del PP en la Junta de Andalucía", ha subrayado.

Por otro lado, Aguilar ha situado como "prioridades adicionales" la dependencia, las políticas sociales y la vivienda. "Hay que utilizar estos recursos para reducir las listas de espera de la dependencia, reforzar los servicios sociales y afrontar la emergencia habitacional que vive Málaga, donde acumulamos un déficit de miles de viviendas protegidas. La Junta no puede seguir mirando para otro lado a miles de familias esperan una ayuda de dependencia o una vivienda a precio asequible", ha agregado.

Por último, el secretario general del PSOE de Málaga ha acusado a Moreno "de estar perjudicando especialmente a la provincia pese a ser un dirigente político nacido en Málaga".

"Es una paradoja y una enorme decepción que un presidente de la Junta malagueño sea precisamente quien más daño está haciendo a su provincia desde el Gobierno andaluz", ha apostillado.

Por último, ha insistido en que "ya no puede utilizar la falta de financiación como excusa: tiene que elegir entre seguir recortando o utilizar esos recursos para recuperar la sanidad, la educación, la dependencia, la vivienda, las infraestructuras y los servicios públicos que los malagueños necesitan".