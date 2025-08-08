El PSOE insiste en que "la falta de limpieza en la ciudad de Málaga es injustificable"

Archivo - El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, en una imagen de archivo - PSOE - Archivo

MÁLAGA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha reprochado al alcalde, Francisco de la Torre, su "mala gestión, la expulsión injustificada de vecinos y su incapacidad para afrontar el problema de limpieza en la ciudad".

Así lo ha señalado Pérez después de las explicaciones que el alcalde ha dado este viernes sobre lo ocurrido en el tenso pleno monográfico sobre limpieza, donde ha justificado el "tono fuerte y de exigencia de silencio" que tuvo que emplear, ya que "había ruido ensordecedor y planteando, inclusive, gestos de amenaza" hacia una persona que estaba interviniendo.

Pérez ha criticado en un comunicado a De la Torre por "falsear" lo ocurrido en el último pleno municipal y por su "incapacidad para gestionar la indignación ciudadana ante la suciedad en las calles".

Así, ha respondido al un vídeo por el propio alcalde, asegurando que "la verdadera realidad es que la indignación de los vecinos estalló porque De la Torre perdió los papeles y expulsó al público de forma poco lógica".

Según el dirigente socialista, el alcalde "intentó tapar el problema de la suciedad llevando a más de 40 trabajadores de Limasa para dificultar la entrada de vecinos que querían denunciar el estado de sus barrios".

"El alcalde niega la realidad: Málaga está sucia, muy sucia", ha enfatizado Pérez. "Cuando los vecinos cogen la escoba, es porque el Ayuntamiento tira la suya", ha sentenciado. Por último, el portavoz municipal socialista ha pedido al regidor "más humildad y menos propaganda y que afronte con medidas urgentes la situación de limpieza que vive la ciudad".