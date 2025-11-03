PSOE lamenta que Moreno "no invierta en Marbella", mientras el Ayuntamiento "asume competencias que no son suyas"

La diputada socialista en el Congreso Isabel Pérez y el secretario de Organización del PSOE malagueño, José Bernal, en rueda de prensa. - PSOE MÁLAGA

MARBELLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

La diputada socialista en el Congreso Isabel Pérez ha lamentado este lunes "la falta de compromiso inversor" de la Junta de Andalucía con la localidad malagueña de Marbella y su núcleo de San Pedro Alcántara, que "una vez más deja a nuestro municipio abandonado, mientras el Ayuntamiento se ve obligado a asumir obras y proyectos que son competencia autonómica".

Así se ha manifestado Pérez, en rueda de prensa junto al secretario de Organización del PSOE malagueño, José Bernal, en relación con la visita del presidente andaluz, Juanma Moreno, para inaugurar el nuevo centro de salud Ricardo Soriano.

Según ha asegurado, el Ayuntamiento "está afrontando con recursos municipales actuaciones que deberían financiarse desde la Junta, como los nuevos centros de salud, la carretera de Istán o los accesos a la parcela del futuro Palacio de Justicia".

"Son proyectos que la Junta debería ejecutar, pero los está pagando el Ayuntamiento con el dinero de todos los vecinos y vecinas de Marbella y San Pedro, que en la práctica están pagando dos veces por los mismos servicios: una, con sus impuestos municipales, y otra, con los autonómicos", ha denunciado la también portavoz socialista en el Consistorio marbellí.

Así, ha subrayado que esta situación "es profundamente injusta y evidencia el desinterés del Gobierno andaluz por Marbella, una ciudad que aporta mucho a Andalucía y recibe muy poco a cambio". En este sentido, ha criticado la apertura del consultorio de Ricardo Soriano, que "se ha inaugurado sin que la Junta haya incorporado ni un solo médico más al sistema sanitario local".

"En lugar de reforzar la plantilla y mejorar la atención, lo que se ha hecho es trasladar profesionales desde otros centros de salud, dejando a esos barrios con menos recursos y saturando aún más el servicio", ha señalado la socialista, quien ha pedido a la Junta que "asuma de una vez su responsabilidad" y que "invierta en Marbella y San Pedro lo que nos corresponde, garantizando una sanidad pública digna y unas infraestructuras adecuadas para la ciudad".

Según ha manifestado, "no queremos que Marbella y San Pedro sigan pagando lo que otros gobiernos no hacen". "Merecemos la misma atención y los mismos recursos que cualquier otro municipio andaluz", ha concluido.

Por su parte, Bernal ha lamentado que Moreno "no ofrezca en los presupuestos de la Junta ni una sola solución al grave problema de la movilidad que existe en la Costa del Sol", de forma que no hay ni una sola actuación encaminada a mejorar la conectividad entre los municipios.

Del mismo modo, ha criticado que a día de hoy Marbella y San Pedro "no tengan ni un solo euro en inversiones en estos presupuestos, más bien todo lo contrario; seguimos pagando con los impuestos de nuestros vecinos obras que son competencia de la Junta de Andalucía".