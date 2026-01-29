PSOE lamenta "rechazo" de Moreno "a que Andalucía tenga 5.000 millones más al año" con nuevo sistema de financiación

El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López, y la también diputada en el Congreso, Isabel Pérez, en rueda de prensa - PSOE

MARBELLA (MÁLAGA), 29 (EUROPA PRESS) El vicesecretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Ignacio López, ha lamentado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "pretenda rechazar 5.000 millones de euros al año claramente por partidismo político, lo que implica que los andaluces no percibirán esta cantidad para inversiones".

En concreto, ha detallado que con estos fondos "además de contratar personal sanitario, por ejemplo, se podrían construir 50.000 viviendas públicas en la comunidad". Se trata, según ha dicho, "de implementar la vivienda pública para que Andalucía pueda acoger médicos, o que pueda dar una salida a jóvenes demandantes de vivienda".

Así, ha lamentado que, a lo largo de estos siete años, el Partido Popular "se ha opuesto a todo lo que haya supuesto prosperidad y avance para nuestro país, votando sistemáticamente en contra de cualquier medida propuesta por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez".

En este sentido, López ha manifestado que los gobiernos autonómicos funcionan "porque el Gobierno funciona", sin embargo, a nivel global "el PP se empeña en decir que el país no funciona, cuando no es cierto".

"Desde que gobierna Pedro Sánchez, hay un 40 por ciento más de contratación indefinida, ha subido más de un 60 por ciento el salario mínimo interprofesional, las pensiones han crecido un 35 por ciento y hay un 15 por ciento más de empresas activas, lo que implica "que tenemos un país dinámico", ha añadido.

Por último, ha lamentado que, mientras tanto, el PP "haya votado incluso en contra de revalorizar las pensiones conforme al IPC, en su política de oposición a todo y de boicot a Pedro Sánchez".

Por su parte, la también diputada Isabel Pérez ha lamentado que la reciente votación en contra del Partido Popular al decreto anticrisis del Gobierno "ha traído consecuencias inmediatas y directas para la ciudadanía de Marbella y San Pedro Alcántara, ya que 25.000 pensionistas del municipio no verán revalorizada su pensión, una pérdida de poder adquisitivo derivada directamente de la negativa de la oposición a convalidar las medidas sociales y económicas propuestas".

Pérez ha señalado que esta decisión política "no solo golpea el bolsillo de los mayores del municipio, sino que forma parte de un bloqueo que afecta a 9,4 millones de pensionistas en todo el país, poniendo en riesgo la estabilidad económica de uno de los colectivos más sensibles de la sociedad".

"El voto en contra del PP tumba un escudo social diseñado para proteger a quienes más lo necesitan", ha dicho. En definitiva, ha señalado, "la postura del Partido Popular ha dejado desprotegidos a millones de personas e importantes sectores productivos, con un impacto local severo sobre los pensionistas y trabajadores de Marbella y San Pedro", ha concluido.