El PSOE llevará al Parlamento andaluz los presuntos casos de acoso escolar en Villanueva del Trabuco (Málaga)

MÁLAGA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha anunciado que su formación llevará al Parlamento andaluz los presuntos casos de acoso escolar registrados en el municipio malagueño de Villanueva del Trabuco, tras conocerse en los últimos días dos denuncias presentadas ante la Guardia Civil que afectan a alumnado del IES Sierra de San Jorge.

Alba ha mostrado la preocupación de los socialistas ante la gravedad de los hechos denunciados y ha subrayado "la necesidad de esclarecer si la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha actuado conforme a los protocolos establecidos para la prevención y detección del acoso escolar".

El PSOE expone que, por un lado, la familia de un menor de 14 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) ha interpuesto una denuncia por un presunto y prolongado caso de acoso escolar que, según relatan, se viene produciendo desde el curso pasado. Por otro, los padres de una menor de 13 años han presentado denuncias por un caso de acoso escolar que ha derivado en un grave problema de salud, concretamente anorexia, y que ha obligado a la hospitalización de la menor.

"Queremos saber si se han aplicado los protocolos de actuación en ambos casos, desde cuándo se han aplicado y si se ha hecho de manera adecuada", ha señalado Patricia Alba, quien ha insistido en que "la prioridad absoluta debe ser siempre la protección del menor y la atención inmediata a las víctimas".

La responsable socialista ha recordado que el PSOE de Andalucía ha reclamado en numerosas ocasiones al Gobierno andaluz la necesidad de simplificar, actualizar y reforzar los protocolos contra el acoso escolar, "para que sean instrumentos eficaces, ágiles y útiles".

"El acoso escolar no puede minimizarse ni relativizarse. Cada día que se tarda en actuar es un día más de sufrimiento para los menores y sus familias", ha afirmado, al tiempo que ha reiterado el compromiso del PSOE con una escuela pública "segura, inclusiva y libre de violencia", y ha defendido que "la atención a la diversidad y la protección de la infancia deben estar en el centro de las políticas educativas".