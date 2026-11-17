El cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Ruiz Espejo, en Antequera (Málaga). - PSOE DE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Málaga ha pedido este martes 17 el voto en el municipio malacitano de Antequera para garantizar que el próximo 29 de noviembre continúe un Gobierno progresista con Pedro Sánchez al frente. El cabeza de lista socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha asegurado que el PSOE "es la única fuerza capaz de garantizar la continuidad de las políticas progresistas y arrebatar un escaño al Partido Popular en la provincia".

Durante una visita a Antequera junto al secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, y el candidato socialista a la Alcaldía, José Luis Ruiz Espejo, Bernal ha destacado el apoyo recibido en las calles, según ha detallado la formación a través de una nota. "Los vecinos y vecinas saben que el 29 de noviembre nos jugamos seguir avanzando en democracia o volver 40 años atrás", ha afirmado.

Asimismo, Bernal ha precisado que en las últimas elecciones generales el PSOE se quedó a poco más de 2.400 votos de conseguir un cuarto diputado por Málaga. "Necesitamos más votos, más apoyo y más confluencia de quienes creemos que el progreso se mide en políticas de izquierda", ha señalado. Por ello, ha pedido el respaldo de los progresistas de Antequera, convencido de que "el voto al Partido Socialista es el que garantiza no solamente ese cuarto escaño, sino la continuidad de un Gobierno progresista con Pedro Sánchez a la cabeza".

Además, Bernal ha respondido a las críticas del vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo, sobre la campaña socialista. "Nuestra estrategia es que Bendodo hable mucho, que Esther Muñoz hable mucho, que Miguel Tellado hable mucho y que Feijóo hable mucho, porque cuanto más hablan, más votos consigue el Partido Socialista", ha ironizado. "Le digo a Bendodo que nos siga echando una mano y que hable mucho, porque así tendremos muchos más votos el 29 de noviembre", ha añadido.

Por su parte, Aguilar ha advertido de que el 29 de noviembre está en juego "seguir avanzando o retroceder décadas, que es la receta del PP y Vox". Ha defendido las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez, como la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la subida del salario mínimo, las becas y las políticas de vivienda.

Al hilo, Aguilar ha destacado el compromiso del Ejecutivo con los agricultores y ganaderos afectados por las borrascas del pasado invierno. En este sentido, ha señalado que el Gobierno de España ha destinado 39,6 millones de euros en ayudas que han beneficiado a 4.235 agricultores y ganaderos. "Un Gobierno que está al lado de la gente es lo que nos jugamos el 29 de noviembre", ha afirmado, antes de pedir el voto al PSOE "para frenar a la derecha y la ultraderecha".

Finalmente, José Luis Ruiz Espejo ha afeado el "bloqueo" del PP a medidas de vivienda, como los límites a las subidas del alquiler y la protección frente a desahucios de familias vulnerables. También ha destacado las inversiones estatales en la comarca y ha señalado que el 44 por ciento de las inversiones previstas por el Ayuntamiento de Antequera para 2027 se financia con transferencias y subvenciones del Gobierno de España, frente a los "cero euros" de la Junta. "Si no queremos retroceder, el 29 de noviembre estamos llamados a votar al Partido Socialista", ha concluido.