PSOE de Málaga critica que Moreno "es el culpable de que sanidad pública andaluza sea la peor valorada de toda España"

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Málaga, Ignacio López, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "es el culpable de que la sanidad pública andaluza sea la peor valorada de toda España, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios usuarios en el último CIS que califican la gestión del PP en el Servicio Andaluz de Salud como muy deficiente e insatisfactoria, a la cola".

En rueda de prensa, López ha lamentado que "esta situación se produce tras seis años de mala gestión, de no invertir los recursos necesarios que hacen falta en la sanidad pública, lo que provoca que se tarde demasiado en ser atendido cuando hace falta, tanto en atención primaria como en especialidades. Es dónde más se tarda de toda España porque tampoco se invierte en personal", ha insistido.

Así, para el también diputado socialista en el Congreso, "Juanma Moreno es conocedor de esta situación y lo único que hace es invertir una ingente cantidad de millones".

"A la cantidad de 1.500 millones de euros se van a gastar a partir de ahora otros 533 más en la privada, es insensato e incomprensible que si la sanidad pública está mal, la única solución que tenga que aportar sea darle más recursos a la privada, todo a costa de centros como este que tenemos a nuestras espaldas, el Hospital Materno Infantil de Málaga", ha advertido.

"Pero este desmantelamiento no lo vemos solo en la sanidad pública, también en la educación, en los fondos y servicios que se destinan a las universidades como la UMA, en la dependencia con las demoras en la teleasistencia, o en los centros educativos públicos", ha agregado.

Por último, ha incidido en que "en seis años todos los servicios públicos aquí en Andalucía funcionan peor, y lo más grave de esto es que, el presupuesto de la Junta es de 47.000 millones de euros, son 12.000 millones más que en 2018, pero con más recursos que nunca los servicios públicos están peor que nunca y el único responsable de esta nefasta gestión es Moreno", ha concluido.