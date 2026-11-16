El PSOE de Málaga critica los "recortes de Moreno" en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales

Representantes del PSOE de Málaga y andaluz en la manifestación de Ustea en Málaga. - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado este lunes 16 los "recortes del Gobierno de Juanma Moreno" en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales y ha exigido a la Junta que garantice los profesionales y recursos necesarios para una educación pública "inclusiva y de calidad".

Según ha precisado la formación a través de una nota, los socialistas han respaldado las movilizaciones de las familias del colegio Tartessos de Málaga y del IES José Saramago de Humilladero, cuyos alumnos "están sufriendo las consecuencias de la falta de personal especializado".

El candidato socialista al Congreso de los Diputados por Málaga, Javier Salas, ha criticado el modelo educativo del Partido Popular, que, según ha señalado, "favorece la proliferación de centros privados mientras recorta recursos esenciales en la enseñanza pública".

"Atacar a la atención a la diversidad es atacar a quienes más necesitan del sistema educativo. Es una vergüenza y una inmoralidad lo que está haciendo el Partido Popular de Moreno", ha afirmado el candidato socialista.

En contexto, Salas, que es profesor del IES Litoral y exsubdelegado del Gobierno en Málaga, ha destacado la movilización de las familias y los sindicatos en defensa de la educación pública. Asimismo, ha concretado que el Gobierno de España aprobó el pasado 3 de noviembre un plan para desarrollar la atención a la diversidad del alumnado y ha exigido a Moreno que lo aplique en Andalucía. "Los derechos se votan. Frente a los recortes tenemos que responder con movilización, también en las urnas", ha asegurado.

Por su parte, la secretaria de Educación del PSOE de Andalucía, Patricia Alba, ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista presentará una iniciativa para garantizar que todos los centros educativos andaluces cuenten, como mínimo, con un profesional de Pedagogía Terapéutica (PT) y otro de Audición y Lenguaje (AL).

"No podemos consentir que haya 44 alumnos censados con necesidades educativas especiales, como ocurre en el colegio Tartessos, y que no tengan los recursos que necesitan", ha afeado. Alba ha subrayado que la inclusión "no consiste simplemente en abrir las puertas de un centro educativo, sino en garantizar los recursos necesarios para que todo el alumnado tenga las mismas oportunidades".

Al hilo, la concejala de Educación de Humilladero, Aitana Sánchez, ha recriminado que el IES José Saramago "ha sufrido una reducción de ocho horas semanales de atención de Pedagogía Terapéutica sin comunicación previa a las familias ni al profesorado". Esta decisión afecta a 19 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, en un centro que cuenta con aulas de entre 24 y 32 estudiantes. "No pedimos nada extraordinario, pedimos lo que es justo y que no se vulneren nuestros derechos en educación", ha señalado.

En representación de las familias del colegio Tartessos, Lola Higuera ha reclamado el fin de los recortes de personal especializado. "Estas peticiones no son favores, son derechos", ha apostillado.

Asimismo, José Manuel López, de Organización Ustea Málaga, ha advertido de que "la educación inclusiva no es un eslogan, se hace y se practica", mientras que Lucas Bonachera, de CCOO, ha apuntado a la "falta de profesionales de atención a la diversidad en los centros educativos" y ha reclamado más recursos para "garantizar una educación inclusiva y de calidad".