El candidato socialista al Senado por Málaga, Javier García León, en una reunión con la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga, Princesa Sánchez. - PSOE DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista al Senado por Málaga, Javier García León, ha defendido el sistema de cotizaciones de los autónomos en función de sus ingresos reales como "una medida de justicia que permite adecuar las aportaciones a lo que gana cada trabajador y mejorar sus futuras pensiones".

Así lo ha destacado durante una reunión con la presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga), Princesa Sánchez, en la que también han participado el candidato socialista al Congreso, Alberto Jimena, y la candidata suplente al Senado, Carmen Gómez, según ha detallado la formación en una nota.

García León ha asegurado que "el PSOE es el partido de los autónomos" y ha destacado la importancia del sistema de cotización por tramos en función de los rendimientos netos, una medida "que ya se encuentra en marcha y que permite ajustar las aportaciones a la Seguridad Social a los ingresos de cada profesional".

Asimismo, el candidato socialista ha defendido que este modelo responde a un principio de justicia, puesto que los autónomos "deben cotizar en función de lo que realmente ganan". Asimismo, ha subrayado que constituye una "herramienta fundamental" para mejorar la protección social de este colectivo "y garantizar unas pensiones dignas, una de las principales preocupaciones" que, según ha señalado, ha mantenido "históricamente" el Partido Socialista.

Durante el encuentro, García León también ha trasladado las propuestas del programa electoral socialista para "fortalecer la formación profesional dual y estrechar la colaboración entre los centros educativos y las pequeñas y medianas empresas".

En este sentido, ha destacado la importancia de reforzar la conexión entre la formación y las necesidades del tejido productivo, "facilitando la participación de las pymes en la preparación de los futuros profesionales".

Otro de los asuntos abordados ha sido el Fondo España Crece, una iniciativa recogida en el programa electoral del PSOE que plantea dar continuidad al impulso inversor de los fondos europeos Next Generation, cuya ejecución concluye en 2026.

Al hilo, García León ha explicado que este instrumento "pretende canalizar nuevas inversiones y mantener el apoyo a la actividad económica y empresarial más allá de la finalización de los actuales fondos europeos".

Además, la reunión ha permitido intercambiar impresiones sobre los desafíos que afrontan las empresas ante los cambios tecnológicos y la transformación de la economía. Entre los asuntos tratados han figurado la productividad, la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos productivos "y la incertidumbre que estos cambios generan en el ámbito laboral".

De este modo, el candidato socialista al Senado ha señalado que estos retos también forman parte del programa electoral del PSOE, que recoge propuestas relacionadas con la nueva economía y la adaptación del tejido empresarial a las transformaciones tecnológicas.

Por su parte, Princesa Sánchez le ha trasladado a García León las preocupaciones de la juventud empresaria de Málaga y le ha entregado un documento con las propuestas de AJE, divididas en ocho bloques estratégicos, en concreto, "conciliación familiar; salud mental; fiscalidad; financiación y morosidad; empleo; relevo generacional y segunda oportunidad, innovación y compra pública, y desconexión digital".

En suma, el encuentro con AJE Málaga se enmarca en los contactos que mantienen los candidatos socialistas con representantes del tejido económico y empresarial de la provincia para trasladar sus propuestas y "conocer las principales preocupaciones de los distintos sectores productivos".