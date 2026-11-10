El PSOE de Málaga defiende la huelga "para seguir conquistando derechos frente a las políticas de retroceso de PP y Vox"

El candidato número 1 del PSOE al Congreso, José Bernal, y el candidato al Senado Javier García León en un desayuno en Marbella (Málaga) con vecinos de la Asociación Santa Marta. - PSOE

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por Málaga, José Bernal, ha defendido este martes en el municipio malagueño de Marbella la huelga general convocada este miércoles, 11 de noviembre, como "una movilización para seguir avanzando en derechos sociales y laborales frente a los retrocesos que plantean el Partido Popular y Vox".

Antes de participar en un encuentro con personas mayores junto al candidato socialista al Senado Javier García León y la candidata a la Alcaldía de Marbella, Isabel Pérez, Bernal ha asegurado que "la huelga es una oportunidad para reivindicar los derechos conquistados y defender el Estado del Bienestar".

Bernal ha destacado que "muchos de los avances sociales y laborales que hoy disfruta la ciudadanía son fruto de décadas de reivindicaciones y movilizaciones". En este sentido, ha recordado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha dado pasos importantes durante los últimos ocho años, como la subida del salario mínimo interprofesional y la ampliación de derechos laborales y de conciliación".

"Mañana no es una huelga contra nadie, es una huelga de reivindicación. Es una huelga para seguir avanzando, para garantizar el acceso a la vivienda, para que no retrocedan las conquistas laborales y para mantener fuertes las libertades públicas, los derechos sociales y la igualdad", ha afirmado.

Frente a ello, ha criticado la posición del PP y Vox, que han rechazado la convocatoria de huelga: "Las derechas no quieren que haya mejoras en el ámbito laboral ni avances en la conciliación. Quieren darle marcha atrás a este país y no se lo vamos a permitir", ha señalado.

Bernal ha vinculado estas reivindicaciones con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Tenemos que elegir entre avanzar o parar de golpe este país e irnos 40 años atrás. Estoy seguro de que la sociedad malagueña, también aquí en Marbella, va a decir no a las derechas y va a apostar por seguir avanzando en progreso", ha manifestado.

Por su parte, García León ha reivindicado las pensiones como "un derecho de justicia y nunca un regalo" y ha defendido su revalorización para garantizar el poder adquisitivo de las personas mayores. "Nos parece justo que, al mismo tiempo que crece el precio de las cosas, también suban las pensiones", ha afirmado.

De igual modo, ha destacado que las pensiones en la provincia de Málaga han aumentado más de un 45% durante los últimos ocho años. Asimismo, ha agradecido el papel de los pensionistas, "que en momentos de dificultades económicas han contribuido con sus ingresos al sostenimiento de muchas familias". "Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos por lo que hacen nuestros mayores", ha asegurado.

Por último, Pérez ha destacado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "ha demostrado su compromiso con los derechos sociales mediante la subida del salario mínimo y la revalorización de las pensiones". Frente a ello, ha criticado que "cada vez que el Partido Popular o Vox tienen la oportunidad de votar por la gente, votan en contra".

"Defender que nuestros mayores tengan mejores pensiones no se hace de otra forma que subiéndolas, y eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez durante estos años", ha concluido.